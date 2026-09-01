Doan sigue teniendo contrato hasta junio de 2030 y está decidido a reencontrarse con su mejor versión en Alemania. La campaña 2025-26 resultó complicada, ya que le costó repetir su rendimiento en el Friburgo, pese a firmar cinco goles y cinco asistencias en 31 partidos de la Bundesliga. Su decisión de quedarse mantiene la profundidad ofensiva del Frankfurt sin necesidad de buscar un sustituto a última hora.