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Adhe Makayasa

Traducido por

¡Ritsu Doan da un giro inesperado a su traspaso! La estrella japonesa rechaza una oferta multimillonaria del Al-Ittihad para quedarse en el Eintracht Frankfurt

Fichajes
R. Doan
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Al Ittihad
1ª División

El extremo del Eintracht de Frankfurt Ritsu Doan ha cancelado de forma dramática un traspaso de 17 millones de euros al Al-Ittihad, equipo de la Saudi Pro League. El internacional japonés de 28 años rechazó las condiciones personales en el último momento y ha regresado a Alemania, optando por continuar su carrera en la Bundesliga.

  • Doan frena su marcha a Arabia Saudí

    Doan ha rechazado un traspaso al Al-Ittihad por motivos personales, según Frankfurter Allgemeine Zeitung. El extremo abortó la operación apenas unas horas después de que Kickerinformara de que ambos clubes habían acordado una cifra de 17 millones de euros. El internacional japonés de 28 años regresa ahora a Fráncfort en lugar de completar el cambio.

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    Los motivos económicos desencadenan las negociaciones

    El Frankfurt solo había abierto la puerta a una venta para aliviar las presiones financieras inmediatas. El club alemán estaba dispuesto a asumir una pérdida de 4 millones de euros sobre los 21 millones de euros que pagó al SC Freiburg el año pasado, pero la operación acabó frustrándose. El entrenador, Adi Hutter, siempre había querido mantener al extremo en su plantilla esta temporada.

  • Un extremo apunta al resurgir de Alemania

    Doan sigue teniendo contrato hasta junio de 2030 y está decidido a reencontrarse con su mejor versión en Alemania. La campaña 2025-26 resultó complicada, ya que le costó repetir su rendimiento en el Friburgo, pese a firmar cinco goles y cinco asistencias en 31 partidos de la Bundesliga. Su decisión de quedarse mantiene la profundidad ofensiva del Frankfurt sin necesidad de buscar un sustituto a última hora.

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    El regreso de la Bundesliga, en el horizonte

    Tras perderse el empate 3-3 del Frankfurt ante el Union Berlin en la jornada inaugural, el extremo vuelve a entrar en la pelea. El equipo de Hutter centra ahora su atención en el partido del domingo en casa ante el Augsburg. La disponibilidad del jugador supone un refuerzo inmediato en ataque para el técnico de cara al encuentro.

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