Jan Huebner
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¡Ritsu Doan da un giro inesperado a su traspaso! La estrella japonesa rechaza una oferta multimillonaria del Al-Ittihad para quedarse en el Eintracht Frankfurt
Doan frena su marcha a Arabia Saudí
Doan ha rechazado un traspaso al Al-Ittihad por motivos personales, según Frankfurter Allgemeine Zeitung. El extremo abortó la operación apenas unas horas después de que Kickerinformara de que ambos clubes habían acordado una cifra de 17 millones de euros. El internacional japonés de 28 años regresa ahora a Fráncfort en lugar de completar el cambio.
- Jan Huebner
Los motivos económicos desencadenan las negociaciones
El Frankfurt solo había abierto la puerta a una venta para aliviar las presiones financieras inmediatas. El club alemán estaba dispuesto a asumir una pérdida de 4 millones de euros sobre los 21 millones de euros que pagó al SC Freiburg el año pasado, pero la operación acabó frustrándose. El entrenador, Adi Hutter, siempre había querido mantener al extremo en su plantilla esta temporada.
Un extremo apunta al resurgir de Alemania
Doan sigue teniendo contrato hasta junio de 2030 y está decidido a reencontrarse con su mejor versión en Alemania. La campaña 2025-26 resultó complicada, ya que le costó repetir su rendimiento en el Friburgo, pese a firmar cinco goles y cinco asistencias en 31 partidos de la Bundesliga. Su decisión de quedarse mantiene la profundidad ofensiva del Frankfurt sin necesidad de buscar un sustituto a última hora.
- Jan Huebner
El regreso de la Bundesliga, en el horizonte
Tras perderse el empate 3-3 del Frankfurt ante el Union Berlin en la jornada inaugural, el extremo vuelve a entrar en la pelea. El equipo de Hutter centra ahora su atención en el partido del domingo en casa ante el Augsburg. La disponibilidad del jugador supone un refuerzo inmediato en ataque para el técnico de cara al encuentro.
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