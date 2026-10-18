Ngumoha, la última promesa de la cantera del Liverpool en dar el salto al primer equipo, ha destacado la importancia de tener una mentalidad fuerte tras la trabajada victoria del Liverpool por 2-1 ante el Brentford. Con el equipo perdiendo 1-0 frente a un Brentford que jugaba con diez, el futbolista de 18 años entró en el minuto 52 para dar un impulso al equipo. Su entrada ayudó a cambiar el rumbo del partido y los goles de Victor Munoz y Alexander Isak dieron los tres puntos a los visitantes en el Gtech Community Stadium.

«Para cualquiera que lo estuviera viendo, fue un partido de muchos altibajos. Pero estos son los partidos que realmente quieres jugar, y conseguir los tres puntos demuestra lo fuerte que es la mentalidad del equipo. Desde luego es difícil, pero creo que, si entras al partido con la mentalidad adecuada y piensas que puedes influir en él, probablemente puedas hacer cualquier cosa», explicó Ngumoha a la web oficial del club.

La confianza del joven futbolista quedó patente durante los minutos que disputó: buscó encarar a la defensa del Brentford desde que saltó al campo. Añadió: «Hoy sabía que el partido iba a ser difícil. Jugar fuera contra el Brentford nunca es fácil, y solo quería meterme de lleno en el partido y ayudar al equipo a ganar. Por suerte, lo conseguimos».