Al saltar al terreno de juego con exactamente 18 años y 31 días, la sensación del Liverpool se aseguró un lugar en los libros de historia. Oficialmente, es el tercer jugador más joven que disputa un partido oficial con la selección inglesa masculina.

Se une así a un grupo extraordinariamente selecto en el que figuran dos de los talentos más celebrados del país. Wayne Rooney sigue siendo el más joven en lograrlo, ya que debutó en partido oficial al entrar como suplente en los últimos minutos en una victoria por 3-0 sobre Liechtenstein en la fase de clasificación para la Eurocopa en febrero de 2003, con 17 años y 156 días.

Jude Bellingham ocupa el segundo lugar de esa lista histórica. La superestrella del centro del campo tenía 17 años y 269 días cuando entró como suplente al descanso en una goleada por 5-0 a San Marino en la fase de clasificación para el Mundial en marzo de 2023.



