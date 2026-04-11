AFP
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«¡Rio Ngumoha es increíble!»: Andy Robertson afirma que el joven del Liverpool hizo bien en no hacerle caso, ya que el lateral ve un «gran futuro por delante» para el extremo
Ngumoha acapara toda la atención en Anfield
La nueva generación del Liverpool sigue acaparando titulares, y Ngumoha es el último nombre en boca de todos tras su papel protagonista en la victoria por 2-0 sobre el Fulham. En solo su segunda titularidad en la Premier League, el extremo de 17 años rompió el empate con una jugada individual brillante en el minuto 36, demostrando por qué genera tanto entusiasmo.
El tanto, un típico remate de extremo, llegó tras cortar hacia dentro y soltar un disparo con efecto que se coló por la escuadra. Su serenidad impresionó a los veteranos y ayudó a los Reds a recuperar la senda de la victoria tras una racha negativa.
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Es mejor ignorar el consejo de Robertson.
Tras el partido, Robertson declaró a Sky Sports que intentaba dirigir la jugada, pero Ngumoha actuó por su cuenta. El escocés admitió que el joven hizo bien en ignorarlo: su decisión terminó en el primer gol.
«Es increíble. Esto demuestra que a veces no hay que hacer caso a los jugadores con experiencia; yo le gritaba que iba a sobreponerse. Entonces él simplemente se fue y recortó hacia dentro; fue un gran remate, una gran actuación por su parte. No deja de aprender y escuchar, es un chico estupendo. Es un placer trabajar con él y con Trey [Nyoni], y escuchan a todos los compañeros. Se nota que mejoran constantemente. Tiene un gran futuro por delante, pero aquí y ahora también lo está haciendo muy bien», dijo Robertson.
El fin de una era para una leyenda del Liverpool
El partido fue especial para Robertson, que anunció su despedida de Anfield al final de la temporada. Tras nueve años de títulos en Merseyside, el vicecapitán quiere disfrutar de cada segundo con la camiseta roja mientras ve nacer una nueva era bajo las luces del estadio.
Sobre su vínculo con el club, afirmó: «Sabía que mi canción se cantaría un par de veces. Este club lo es todo para mí. Llevo aquí nueve años: llegué niño y me voy hombre. Me debe mucho. Solo quiero disfrutar y aprovechar cada minuto en este club. Cuando soy titular, simplemente lo disfruto».
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Un futuro prometedor para las categorías inferiores de los Reds
El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, elogió a Ngumoha tras su gran partido. Destacó su impacto y subrayó que debe seguir centrado en su desarrollo.
Tras el partido, Van Dijk declaró: «Ojalá [tenga un futuro brillante], depende de él y de la gente que le rodea. Ha hecho un buen partido. Un gol importante y ahora a por el siguiente. Marcar el primer gol es importante. Nos enfrentamos a un Fulham que llevaba tiempo sin jugar, así que hoy podían haber dado la sorpresa. Teníamos que estar preparados y ser pacientes. La primera parte fue buena; en la segunda nos entró un poco de cansancio, pero eso es normal. Mantener la portería a cero y ver el ritmo de trabajo, estoy satisfecho con eso. Solo es una victoria, tenemos que seguir adelante».