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Rio Ferdinand ve a Senne Lammens como portero titular del Manchester United por «diez años más», gracias a la «tranquilidad» que aporta
Una temporada de debut tranquila
Lammens llegó a Old Trafford el último día del mercado veraniego procedente del Antwerp y, desde octubre, se hizo imprescindible: ha jugado 31 partidos. El portero de 23 años se hizo con la titularidad en octubre y ya ha jugado 31 partidos. Su actuación clave en el 0-0 ante el Sunderland, con paradas decisivas a Sadiki y Brobbey, ratificó su condición de último baluarte defensivo.
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Ferdinand elogia su gran actuación
En su podcast «Rio Ferdinand Presents», el ex capitán del United elogió la fortaleza mental y la solidez técnica del joven guardameta. «La tranquilidad que ha aportado, las paradas que ha realizado y su influencia decisiva en el equipo son incalculables», afirmó Ferdinand. Ha estado magnífico y es joven; seguirá ganando experiencia y solo mejorará».
El futuro de la portería
Con siete partidos sin encajar goles y 75 paradas esta temporada, Lammens ha justificado la decisión del club de ofrecerle un contrato hasta junio de 2030. Ferdinand cree que el temperamento del portero es su mayor baza a largo plazo.
Añadió: «Da igual cómo juegue: siempre mantiene el mismo nivel, sensato y tranquilo. Creo que será el portero del Manchester United durante los próximos diez años. Tiene una base sólida para seguir creciendo a partir de lo mostrado esta temporada».
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Consolidar el primer puesto
Ya clasificado para la próxima Liga de Campeones, el United recibe este domingo al Nottingham Forest y cerrará la temporada en Brighton una semana después. Lammens afronta un cierre de curso complicado: el United ha encajado 37 goles en 30 jornadas y busca mejorar su defensa. Estos últimos partidos son clave para que el belga afiance su papel como portero del futuro y llegue con confianza al regreso a la máxima competición europea.