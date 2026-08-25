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Carrick (C)Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

Rio Ferdinand nombra al sorprendente delantero de la Premier League que el Manchester United DEBE fichar

Manchester United
O. Watkins
Premier League
Aston Villa

Rio Ferdinand ha instado al Manchester United a lanzar una sorprendente ofensiva de fichaje por el delantero del Aston Villa Ollie Watkins. La leyenda del club también cuestionó la estrategia de fichajes del Manchester United y expresó su frustración porque el equipo de Michael Carrick dejó pasar la oportunidad de devolver a Danny Welbeck a Old Trafford.

  • Ferdinand exige el fichaje de un nuevo delantero

    Ferdinand cree que el Manchester United debería explorar un sorprendente fichaje del delantero del Aston Villa Watkins antes de que se cierre el mercado de verano. El exdefensa también criticó con dureza al club por no haber competido con el Chelsea por el fichaje de Welbeck. Watkins parece destinado a dejar Villa Park en las próximas semanas tras una notable ausencia de la plantilla del primer equipo. El delantero de 30 años se quedó completamente fuera de la convocatoria de Villa para la desastrosa derrota por 4-0 en la Premier League ante el Brighton.

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    Cuestiones presupuestarias y oportunidades de fichaje perdidas

    Hablando en su canal de YouTube tras la sorprendente derrota del United ante el Hull City, Ferdinand cuestionó el presupuesto de fichajes que le queda al club. Se preguntó si el equipo de captación de Carrick todavía podía permitirse incorporar a un jugador de primer nivel para la delantera después de centrarse mucho en otras zonas del campo.

    «La gran pregunta es si el presupuesto del United da para ir a por un Ollie Watkins o alguien así ahora», preguntó Ferdinand a sus espectadores.

    También expresó su profunda decepción por el barato traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Ferdinand añadió: «Si Danny Welbeck estaba en el mercado, y claramente lo estaba, ese es uno por el que el Man United debería haber ido, porque todavía podría haber desempeñado un papel importante pese a estar feliz de ser suplente en esta etapa de su carrera».

  • Los problemas ofensivos y las impresionantes estadísticas de Watkins

    Watkins ha sido una figura extraordinariamente prolífica para el Villa, con un total de 108 goles desde que llegó procedente del Brentford en 2020. Mientras tanto, el United se ha centrado en gran medida este verano en reforzar su centro del campo, incorporando a Youri Tielemans, Andrey Santos y Carlos Baleba. En consecuencia, el fichaje del delantero Benjamin Sesko por 73 millones de libras se quedó sorprendentemente en el banquillo contra el Hull, con Matheus Cunha como opción preferida para liderar el ataque.

    Ferdinand destacó la importancia de Sesko de cara a la nueva campaña y dijo: "La importancia de Benjamin Sesko es enorme, especialmente yendo a un lugar así. Lo necesitas en el equipo y tengo interés en ver cómo le va esta temporada en ese sentido".

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    ¿Qué le espera al Manchester United?

    A medida que se acerca rápidamente el cierre del mercado de fichajes, está por ver si el United seguirá el consejo de Ferdinand e intentará cerrar un acuerdo por Watkins. Por ahora, la atención inmediata en Old Trafford se centra en recuperarse de su frustrante tropiezo en la jornada inaugural. El equipo de Carrick se preparará ahora para enfrentarse a otro recién ascendido, el Ipswich Town, en Old Trafford en un partido de la Premier League el domingo.

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