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Donny Afroni

Traducido por

Rio Ferdinand menciona a dos jugadores del Tottenham que el Manchester United podría fichar si los Spurs descienden de la Premier League

Fichajes
Manchester United
Tottenham
Premier League
R. Ferdinand
M. van de Ven
D. Spence

El Tottenham Hotspur vive un momento crítico: lucha por no descender. Ante la posibilidad real de caer a la Championship tras una racha negativa, la leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand, sugirió dos fichajes que su exequipo debería considerar si el club londinense no logra mantenerse en la máxima categoría.

  • La pesadilla del descenso del Tottenham

    A pesar de la llegada de Roberto De Zerbi para enderezar el rumbo, la derrota en su debut ante el Sunderland mantiene al equipo en puestos de descenso a tres jornadas del final de la Premier League. Ante la inminente amenaza de descenso a la Championship, crecen las especulaciones sobre el futuro de sus mejores jugadores. Si los Spurs no logran la permanencia, se espera una fuga de jugadores, con varias estrellas del primer equipo tentadas por ofertas rebajadas de rivales nacionales y europeos.

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    Las recomendaciones de Ferdinand sobre fichajes

    En su programa «Rio Ferdinand Presents», el ex capitán de Inglaterra dudó al principio, pero luego sugirió dos jugadores del Tottenham para el Manchester United: «Ahora mismo no ficharía a ninguno, sobre todo por cómo están jugando. [Micky] Van de Ven, quizá. Van de Ven y Djed Spence, en realidad. Djed Spence».

  • Saha respalda el fichaje de Van de Ven

    Ferdinand no es la única exestrella del United que recomienda fichar al defensa holandés. Louis Saha también apoya su contratación, pues considera que su calidad puede devolver al club a la lucha por el título. Saha lo justifica así: «Tenemos jugadores en ataque y en las bandas, y atrás también tenemos opciones, pero Micky van de Ven sería una incorporación emocionante si estuviera disponible. Es el tipo de jugador que puede ayudar al United a dar un salto de calidad».

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Los Spurs deben encontrar la manera de salir adelante

    Aún no se sabe si el United seguirá estas recomendaciones, pero el desenlace de la lucha por el descenso del Tottenham marcará el ritmo del próximo mercado de fichajes. De momento, los Spurs deben ganar los partidos que les quedan o arriesgan perder a sus mejores jugadores ante sus rivales de los «Seis Grandes».

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