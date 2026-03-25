Rio Ferdinand insiste en que «Neymar podría hacer cosas que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no podrían», ya que no está de acuerdo con la valoración de Wayne Rooney de que «no es un jugador de primer nivel»

En el último episodio de su podcast, «Rio Ferdinand Presents», el futbolista de 47 años explicó que las habilidades casi sobrehumanas de Neymar con el balón le distinguían en su momento de todos sus contemporáneos, incluidos Messi y Ronaldo en algunas ocasiones. «No creo que fuera una conversación sobre Wayne contra Neymar; no creo que fuera eso», dijo Ferdinand. «Soy uno de los mayores admiradores de Wayne y soy el que más alaba a Wayne cuando hablamos de lo que ha hecho, de lo que ha conseguido si lo comparamos con otros grandes, ¿vale?

«Pero tengo que decir que Neymar podía hacer cosas que ningún otro jugador del mundo podía hacer. Y me refiero a Messi y Cristiano Ronaldo en el sentido de que él podía hacer cosas que esos dos no podían hacer, ¿verdad?

Hay momentos en los que lo miras y piensas: "Sí, este es el heredero del trono". Es decir, estuvo muy cerca de ello en un momento determinado de su carrera, cuando estaba en el Barça».