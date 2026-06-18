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Rio Ferdinand destaca al «único jugador de Inglaterra que es verdaderamente de talla mundial» tras la emocionante victoria en el Mundial frente a Croacia
Ferdinand señala a la gran estrella de Inglaterra.
A pesar de tener una plantilla con ganadores de la Premier League y finalistas de la Liga de Campeones, Ferdinand asegura que solo el capitán Harry Kane ha alcanzado la cima del fútbol. En su canal de YouTube, el exdefensa inglés fue tajante: Tuchel cuenta con gran talento, pero Kane es el único verdaderamente mundial.
«Harry Kane es nuestro único jugador de auténtica talla mundial en este momento», afirmó Ferdinand, seis veces ganador de la Premier League y exinternacional inglés. «Hay otros que se acercan, pero él es, sin duda, el jugador de talla mundial de la plantilla. Si buscamos jugadores que se mantengan cómodos en lo más alto, él es ese jugador para Inglaterra».
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Kane lidera la remontada en un emocionante partido del Grupo L
Inglaterra debutó con victoria 4-2 sobre Croacia el miércoles y lidera el Grupo L. Harry Kane, con un doblete en la primera parte, igualó a Gary Lineker como máximo goleador inglés en fases finales. Los tantos de Marin Baturina y Petar Musa mantuvieron a Croacia en partido al descanso, pero la calidad inglesa acabó imponiéndose.
En la segunda parte, Inglaterra controló el juego y sentenció con tantos de Jude Bellingham y Marcus Rashford. Este triunfo coloca a los Tres Leones en buena posición de cara a sus próximos duelos de grupo ante Ghana y Panamá, con el objetivo de alcanzar las eliminatorias.
Lineker y Shearer rinden homenaje al jugador que ha batido el récord
Ferdinand no fue el único exinternacional que elogió al delantero del Bayern de Múnich. Lineker, quien ahora comparte el récord de goles en un Mundial con Kane, alabó la aportación del jugador de 32 años a la selección. Describió al exjugador del Tottenham como el mejor delantero que ha vestido la camiseta de Inglaterra.
«Bienvenido al club de los que han marcado más de diez goles», dijo Lineker en el pódcast The Rest is Football. «Es fantástico; bueno, puede que le haya costado un Mundial más. Hablando en serio, Harry Kane es, en mi opinión, el mejor delantero inglés que hemos tenido nunca. De verdad lo creo ahora mismo. Estoy encantado de que haya igualado mi récord. Su juego completo es lo que le diferencia del resto».
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El debate sobre los mejores talentos de Inglaterra
Alan Shearer respaldó a Lineker: el ansia de goles de Kane no ha bajado, pese a competir con los mejores. «Ha visto llegar a Messi, Mbappé y Haaland y empezar a marcar desde el primer día», dijo Shearer. «Es solo cuestión de tiempo que supere tu récord».
Aunque Ferdinand insiste en que Kane no tiene rival, otros podrían citar a Declan Rice o a Bellingham como candidatos al título de «jugador de talla mundial». Rice llegó al torneo tras una temporada estelar en la que ayudó al Arsenal a ganar la Premier League y a llegar a la final de la Liga de Campeones, mientras que Bellingham se ha convertido en una pieza clave del Real Madrid. Para Ferdinand, sin embargo, la regularidad y la longevidad de Kane siguen siendo el referente en la «élite» del fútbol mundial.