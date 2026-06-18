Rio Ferdinand destaca al «único jugador de Inglaterra que es verdaderamente de talla mundial» tras la emocionante victoria en el Mundial frente a Croacia

A pesar de tener una plantilla con ganadores de la Premier League y finalistas de la Liga de Campeones, Ferdinand asegura que solo el capitán Harry Kane ha alcanzado la cima del fútbol. En su canal de YouTube, el exdefensa inglés fue tajante: Tuchel cuenta con gran talento, pero Kane es el único verdaderamente mundial.

«Harry Kane es nuestro único jugador de auténtica talla mundial en este momento», afirmó Ferdinand, seis veces ganador de la Premier League y exinternacional inglés. «Hay otros que se acercan, pero él es, sin duda, el jugador de talla mundial de la plantilla. Si buscamos jugadores que se mantengan cómodos en lo más alto, él es ese jugador para Inglaterra».