Rio Ferdinand califica el posible fichaje de Marcus Rashford por el Barcelona, por 26 millones de libras, de «auténtico robo» y afirma que habría recuperado «al 100 %» al delantero en el Manchester United

A pesar de su admiración por el jugador de 28 años, Ferdinand admite que es probable que la etapa del delantero en Manchester haya llegado a su fin. Cuando se le preguntó si volvería a fichar al canterano del United para Old Trafford, respondió: «¡Por supuesto! ¿Recibirías de vuelta a Marcus Rashford? Al 100 %, pero creo que ese tren ya ha pasado. Potencialmente es así de bueno, solo que hace tiempo que no lo vemos en el United».

El propio Rashford parece estar disfrutando del peso de las expectativas en España, tal y como declaró recientemente a Sport: «El Barcelona es un club fantástico. Un club conocido por ganar, y es este tipo de presión —quiero decir presión, pero no es un tipo de presión negativa—. Es una presión que esperas con ilusión y una presión que quiero tener mientras juego al fútbol. Si estoy en un club que no exige estas cosas, me resulta más difícil mantener la motivación. Es un entorno fantástico para continuar mi trayectoria futbolística».