En el partido inaugural del Mundial 2026, el árbitro brasileño Wiltón Sampaio mostró tres rojas y tres amarillas, por lo que el encuentro terminó con diez contra nueve. lo que avivó las críticas sobre un posible inicio de caos en el torneo y frustró su deseo de pasar desapercibido.
Traducido por
¿Rigor o caos? Las normas del Mundial ponen en apuros a 182 jugadores de la Premier League
Un comienzo a lo grande
Según el diario británico «The Athletic», los nuevos aficionados al fútbol se preguntan si este arbitraje estricto persistirá en las próximas semanas. Los árbitros muestran firmeza ante el juego violento y expulsan a los jugadores con frecuencia. Aún así, el Mundial 2026 ya está a una sola roja de igualar las cuatro de 2018 y 2022 juntos, aunque quedan 102 partidos.
Sin embargo, The Athletic recuerda que aún es pronto para hablar de tendencia: el segundo partido, entre República Checa y Corea del Sur, solo tuvo una amarilla, mostrada en el minuto seis del descuento.
¿Cómo gestionó el árbitro brasileño las ocasiones de gol?
En el partido del estadio Azteca, el árbitro Sampaio expulsó a Sebhifelo Setuli por impedir una ocasión clara de gol al derribar, sin intención, al mexicano Brian Gutiérrez al inicio del segundo tiempo.
Los análisis arbitrales confirmaron que la falta de intención no modifica la norma: Setuli se acercó demasiado, chocó con su rival y lo derribó, evitando así una ocasión clara de gol para México.
En el segundo episodio, Sampaio volvió a expulsar por evitar una ocasión manifiesta de gol en los últimos minutos. La falta de César Montes sobre Juliso Mudao fue intencionada y grave, aspectos que no modifican la norma. pero suele inclinar a los árbitros hacia la sanción más severa cuando la decisión es dudosa.
El diario concluye que, al ser falta intencionada, el rival estaba a punto de marcar; de no ser así, no habrían actuado con tal fuerza.
Sampaio valoró la posición y la trayectoria de ambos, así como si Mudao hubiera podido disparar sin oposición de no mediar la falta.
El delantero estaba ligeramente desviado y no apuntaba directo a la portería, detalles que reducen la gravedad pero no definen la decisión. En última instancia, el árbitro debe valorar si la falta eliminó una ocasión clara, no una simple posibilidad.
Sampayo consultó con su asistente antes de expulsar a Montes. Aunque la decisión no fue perfecta y el VAR probablemente la habría confirmado, la expulsión fue la opción más acertada dada la situación.
- AFP
Las diferencias arbitrales entre Inglaterra y el Mundial
El partido entre ambos equipos vivió una tercera expulsión muy polémica; probablemente no habría ocurrido en la Premier League.
Thimba Zwane pasó el balón, entró al área y, al encontrar a Roberto Alvarado, lo empujó con la mano abierta en el rostro.
Una parte de los seguidores considera que la reacción fue comprensible y el contacto leve; además, Alvarado se quedó en el suelo unos segundos, quizá para forzar la revisión del VAR, pero se levantó enseguida.
Sin embargo, al ver la repetición a cámara lenta, otros consideran que fue una bofetada injustificada que, según las reglas, puede interpretarse como conducta violenta.
En la Premier League podría ser tiro libre o tarjeta amarilla, pero en la mayoría de las competiciones, incluido el Mundial, el VAR suele intervenir y la roja es casi inevitable.
El dilema de las estrellas de la Premier League
En el torneo, que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos, participan 182 jugadores de la Premier League inglesa, acostumbrados a su alta competitividad. Allí los árbitros dejan más margen para el juego físico.
En Inglaterra se toleran entradas más duras y más contacto en la parte superior del cuerpo que en otros lugares, lo que contribuye al éxito y popularidad global de la liga.
Ahora deberán adaptarse rápido: los choques fuertes pueden derivar en tiros libres, aunque se recupere el balón, y el umbral para las tarjetas amarillas será más bajo.
En duelos intensos deberán evitar usar las manos, y quien intervenga con toda su fuerza y velocidad arriesgará una sanción si impacta algo distinto al balón.
- AFP
El dilema de dirigirse al público
Los informes arbitrales destacan la necesidad urgente de que la comunicación entre los árbitros sea más clara y concisa.
Los árbitros quieren evitar sacar tarjetas, sobre todo porque, tras revisar una jugada en vídeo, deben explicar su decisión a los aficionados del estadio y a las cámaras de televisión.
El árbitro Sampaio, cuyo idioma materno no es el inglés, titubeó al buscar las palabras para describir las jugadas, lo que hizo que la escena resultara incómoda y generara más confusión que claridad.
Según el diario, cuando se propuso este sistema de anuncios se pidió que siguieran el modelo de la NFL: breves y directos, como: «Jugador de Sudáfrica n.º 11, conducta violenta, tarjeta roja, tiro libre para México». Este estilo, aunque pierde detalles, transmite lo esencial y permite reanudar el juego.
Sin embargo, ahora deben ofrecer explicaciones más detalladas, algo que habría sido difícil para Sampaio incluso en portugués y resultó casi imposible en inglés.
El criterio de «claridad en la superficie lunar»
En el ámbito deportivo se debate si modificar la norma que prohíbe las ocasiones claras de gol.
Sobre la norma de las ocasiones claras de gol, el rotativo se pregunta si es oportuno expulsar a los jugadores por esta falta y propone que el árbitro pite penalti sea cual sea el punto de la cancha, para devolver la ocasión al equipo rival.
Según The Athletic, esta norma reduciría las faltas graves, pues los defensas confiarían más en sus porteros, quienes tienen más opciones de detener el balón en un uno contra uno que en un penalti.
Además, recuerda que el umbral para expulsar en la Premier League es más alto que en otros lugares, pues las directrices indicaban que el VAR solo debía intervenir si el error era “visible desde la luna”.
- AFP
Casos similares en la Premier League
La Premier League inglesa vivió la temporada pasada dos casos en los que se impidió una ocasión clara de gol en una zona del campo similar a la del partido inaugural del Mundial.
El primero ocurrió en Selhurst Park en mayo, cuando Marcos Senesi (Bournemouth) derribó a Ismaïla Sarr (Crystal Palace). El árbitro Gard Gillett pitó falta y mostró amarilla; el VAR, Alex Chilovitch, recomendó roja, pero Gillett rechazó el consejo y mantuvo su decisión.
La Comisión de Casos Arbitrales, que evalúa el desempeño de los árbitros, votó 3-2 que el árbitro se equivocó al no expulsar a Sinisi y, por el mismo margen, consideró que el árbitro asistente de vídeo tenía razón al recomendar la tarjeta roja.
El segundo caso ocurrió el 1 de enero: el defensa del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, derribó a Igor Thiago, del Brentford.
El equipo arbitral consideró erróneamente que la intervención era legal y ordenó continuar el juego; Chelović, de nuevo como árbitro asistente de vídeo, decidió no intervenir.
La Comisión votó 3-2 y concluyó que la decisión inicial fue errónea, que debió expulsarse a Romero y que Čelović debió intervenir ante un error claro.
Esta división refleja que muchas decisiones arbitrales no son blancas o negras, sino grises, y exigen cautela.