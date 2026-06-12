¿Rigor o caos? Las normas del Mundial ponen en apuros a 182 jugadores de la Premier League

En el partido del estadio Azteca, el árbitro Sampaio expulsó a Sebhifelo Setuli por impedir una ocasión clara de gol al derribar, sin intención, al mexicano Brian Gutiérrez al inicio del segundo tiempo.

Los análisis arbitrales confirmaron que la falta de intención no modifica la norma: Setuli se acercó demasiado, chocó con su rival y lo derribó, evitando así una ocasión clara de gol para México.

En el segundo episodio, Sampaio volvió a expulsar por evitar una ocasión manifiesta de gol en los últimos minutos. La falta de César Montes sobre Juliso Mudao fue intencionada y grave, aspectos que no modifican la norma. pero suele inclinar a los árbitros hacia la sanción más severa cuando la decisión es dudosa.

El diario concluye que, al ser falta intencionada, el rival estaba a punto de marcar; de no ser así, no habrían actuado con tal fuerza.

Sampaio valoró la posición y la trayectoria de ambos, así como si Mudao hubiera podido disparar sin oposición de no mediar la falta.

El delantero estaba ligeramente desviado y no apuntaba directo a la portería, detalles que reducen la gravedad pero no definen la decisión. En última instancia, el árbitro debe valorar si la falta eliminó una ocasión clara, no una simple posibilidad.

Sampayo consultó con su asistente antes de expulsar a Montes. Aunque la decisión no fue perfecta y el VAR probablemente la habría confirmado, la expulsión fue la opción más acertada dada la situación.