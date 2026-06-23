Nueve meses después de aquel partido desastroso, Rüdiger y Tah deben liderar la defensa alemana en busca de la quinta estrella. Tras la baja de Nico Schlotterbeck por lesión, el seleccionador Julian Nagelsmann confía en estos veteranos altos y experimentados. ¿Es un problema? Rudi Völler lo niega.

Aunque Rüdiger es «diferente» al habilidoso Schlotterbeck, posee «cualidades en el juego aéreo y en el uno contra uno gracias a su velocidad», afirmó el director deportivo de la DFB en MagentaTV. Además, destacó la «gran experiencia» del jugador de 33 años, que acaba de renovar con el Real Madrid.

¿Funcionará su compenetración con Tah, tres años más joven, tan bien como en la Eurocopa de 2021? Los roles han cambiado. «Él es el nuevo líder», admite Rüdiger: «Cada uno tiene su momento, y ahora es el suyo». Tah, que el jueves alcanzará 50 partidos con Alemania ante Ecuador en East Rutherford, «ha recibido un nuevo impulso» en el Bayern.

Rüdiger (84 partidos internacionales) también se beneficiará del nuevo liderazgo de Tah. La segunda parte ante Costa de Marfil (2-1) lo demuestra: pese a que aún no hubo plena compenetración, el equipo no encajó y remontó.