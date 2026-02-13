Getty Images
«Ridículo»: Sir Jim Ratcliffe, criticado por el capitán del equipo de rugby de Inglaterra, mientras continúan las críticas por sus comentarios sobre la inmigración
La reacción violenta de Ratcliffe
Ratcliffe provocó una violenta reacción dentro del mundo del rugby tras realizar unos comentarios totalmente espontáneos sobre la inmigración en una entrevista con Sky News. El fundador de INEOS afirmó que el Reino Unido había sido «colonizado por inmigrantes». Sus comentarios provocaron repulsa, y Itoje, capitán de la selección inglesa de rugby, también ha respondido con dureza.
Itoje se perdió el inicio de la concentración de entrenamiento del Seis Naciones para asistir al funeral de su madre en Nigeria.
Según The Guardian, declaró: «Obviamente, no apruebo el lenguaje que utilizó.
Nací en este país, soy de ascendencia nigeriana, y creo que es ridículo decir que Gran Bretaña ha sido colonizada por inmigrantes, porque eso está muy lejos de la realidad. Creo que es incorrecto».
También ha revelado su orgullo por representar a su país y ha añadido: «Ha sido estupendo volver con Inglaterra; es una de las cosas que más le gustaban a mi madre. No vengo de una familia tradicionalmente aficionada al rugby, pero mis padres se convirtieron en auténticos aficionados a este deporte. A ella siempre le encantó que yo fuera representante de este equipo».
Ratcliffe provoca una intensa reacción negativa
Los comentarios de Ratcliffe han desatado una ola de críticas.
El multimillonario copropietario del Manchester United, que reside en Mónaco, ha sido instado a disculparse tras conceder una entrevista a Sky News en la que afirmó: «No se puede tener una economía con nueve millones de personas cobrando prestaciones sociales y un nivel tan alto de inmigración. Quiero decir que el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero. El Reino Unido ha sido colonizado por los inmigrantes, ¿no es así? Quiero decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Eso son 12 millones de personas».
El primer ministro Keir Starmer calificó los comentarios de Ratcliffe de «ofensivos e incorrectos» y pidió al copropietario del United que se disculpara. Andy Burnham también se pronunció sobre las palabras de Ratcliffe, calificándolas de «inexactas, insultantes e incendiarias» y pidiendo al empresario de 73 años que se retractara de sus comentarios.
El intento de disculpa de Ratcliffe
Ratcliffe ha emitido un comunicado en el que dice: «Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico. Mis comentarios se hicieron mientras respondía a preguntas sobre la política del Reino Unido en la Cumbre Europea de la Industria en Amberes, donde estaba debatiendo la importancia del crecimiento económico, el empleo, las habilidades y la fabricación en el Reino Unido. Mi intención era subrayar que los gobiernos deben gestionar la migración junto con la inversión en habilidades, industria y empleo, de modo que la prosperidad a largo plazo sea compartida por todos. Es fundamental que mantengamos un debate abierto sobre los retos a los que se enfrenta el Reino Unido».
La Asociación de Aficionados del Manchester United (MUST) también ha reaccionado a las palabras de Ratcliffe en las redes sociales, publicando: «El Manchester United pertenece a todos sus aficionados. Ningún aficionado debe sentirse excluido de seguir o apoyar al club por su raza, religión, nacionalidad u origen. Los comentarios de los altos cargos del club deberían facilitar la inclusión, no dificultarla. No se trata de política, sino de garantizar que los responsables del Manchester United actúen de forma que unan a los aficionados, en lugar de marginar a cualquier parte de nuestra base de seguidores».
Según The Athletic, la Federación Inglesa de Fútbol está revisando los comentarios de Ratcliffe para ver si se ha producido una infracción de las normas. Las normas de la FA establecen que los «participantes» —entre los que se incluiría Ratcliffe como director del Manchester United— deben actuar en el mejor interés del juego y evitar conductas impropias o deshonrosas.
¿Qué viene después?
La saga Ratcliffe llega en un momento en el que el United ha sustituido a Rubén Amorim por Michael Carrick como entrenador y lleva cinco partidos invicto, lo que le ha permitido volver a situarse entre los cuatro primeros de la Premier League. El United jugará contra el Everton la próxima semana, el 23 de febrero, tras su descanso del fin de semana debido a su eliminación de la FA Cup.
