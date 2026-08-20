Cole fue contundente en su valoración del precio, al afirmar que una cantidad justa por el atacante portugués sería aproximadamente la mitad de lo que pide actualmente el Chelsea.

En declaraciones a Paddy Power, Cole dijo: «100 millones de libras es simplemente una cantidad un poco ridícula. Probablemente los saudíes la pagarán porque el dinero no es ningún problema para ellos, pero no creo que el Manchester City pagara 100 millones de libras por Pedro Neto.

«Creo que hay mucho dinero saudí dentro del consorcio que dirige el Chelsea, así que quién sabe si el Chelsea se mantiene firme en los 100 millones de libras sabiendo que los saudíes vendrán a por él. No creo que una persona sensata del mundo del fútbol pague 100 millones de libras por Pedro Neto. Yo lo valoro en la mitad de eso, alrededor de 50-60 millones de libras».