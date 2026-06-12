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Richarlison podría ser una «víctima colateral» del mercado de fichajes del Tottenham, según una exestrella que estima cuántos fichajes querrá Roberto De Zerbi
Los Spurs se han visto envueltos en la lucha por el descenso
Ange Postecoglou acabó con 17 años sin títulos al ganar la Europa League en 2025, pero el equipo terminó 17.º en la liga. En la temporada 2025-26 volvió a esa misma posición, justo por encima del descenso de la Premier League.
Tras pasar por Thomas Frank e Igor Tudor, los Spurs se salvaron con De Zerbi, que cumplió su objetivo.
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El historial de Richarlison en el Tottenham: goles y partidos
Es clave ganar impulso. La permanencia entre los legendarios «Seis Grandes» exige respuestas, por lo que el fichaje inteligente de 2026 debe corregir los errores pasados y destinar más dinero a problemas pendientes.
Se buscará dinero con ventas y se espera que algunas figuras salgan. El delantero sudamericano Richarlison podría estar en ese grupo.
Llegó del Everton en 2022 por 50 millones de libras (67 millones de dólares) y, a sus 29 años, ha marcado solo 32 goles en 133 partidos. Anotó 11 tantos clave en la Premier League que ayudaron a mantener la categoría, pero se espera más de un nueve.
¿Se venderá a Richarlison en el mercado de fichajes de verano?
Con su contrato a un año de acabar, ¿es hora de traspasar a Richarlison y reinvertir en otros fichajes mientras aún se puede obtener una buena suma?
Al preguntarle a Murphy, excentrocampista de los Spurs —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con las apuestas de la Copa del Mundo de NetBet— respondió: «Creo que sí. El problema es que Solanke tiene muchas cualidades que le gustan a De Zerbi: presión alta e intensidad. En su mejor versión es brillante, pero no se mantiene en forma. Teniendo eso en cuenta, y dado que no va a rejuvenecer, creo que De Zerbi fichará un delantero.
Probablemente Richarlison sea la víctima colateral, porque no tiene el respaldo de la afición. Se esfuerza, pero no muestra la calidad que los hinchas del Tottenham esperan de un nueve. Llegará otro delantero».
Sobre el número mínimo de fichajes que los Spurs esperan incorporar, Murphy añadió: «Creo que De Zerbi querrá al menos cuatro, quizá más, para reforzar el eje central. Ya han fichado a [Marcos] Senesi, un profesional curtido en la Premier League, un magnífico pasador capaz de lanzar el balón hacia delante».
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Senesi ya ha fichado, mientras los Spurs buscan más refuerzos
El defensa central argentino Senesi, que se unirá al Tottenham el 1 de julio como agente libre, reforzará la zaga de De Zerbi con su experiencia en la máxima categoría tras cuatro años en el Bournemouth.
En los despachos del Tottenham Hotspur Stadium ya buscan otros objetivos. Un goleador contrastado encabeza la lista y la posible salida de Richarlison abriría espacio para otro fichaje de peso, con el que el club aspira a mirar de nuevo hacia arriba en lugar de preocuparse por la clasificación.