El rumbo del partido cambió de forma drástica a los cuatro minutos de la segunda parte, cuando el defensa del Tottenham Danso fue expulsado. Danso calculó mal un pase de Archie Gray, lo que permitió a Joao Pedro anticiparse antes de ser derribado.

El árbitro Alex King mostró una tarjeta roja directa por impedir una ocasión manifiesta de gol, una decisión poco habitual en los partidos de pretemporada. La expulsión obligó al Tottenham a replegarse, mientras el Chelsea pasó a controlar por completo la posesión y el territorio.