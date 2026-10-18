El delantero de 29 años no juega con el primer equipo desde la derrota por 3-0 ante el Brentford en agosto. Tras frustrarse sus traspasos veraniegos a su antiguo club, el Everton, y al equipo brasileño Vasco da Gama, quedó fuera de la lista de 25 jugadores del Tottenham para la Premier League.

Relegado al equipo sub-21, el delantero jugó recientemente en el Jersey Mike's Trophy. Marcó el martes en el empate 2-2 ante el Cheltenham Town y después transformó un penalti en la tanda, que terminó con una derrota por 7-6.

Pese a haber sido apartado del primer equipo en las competiciones nacionales, el brasileño recibió elogios por su profesionalidad durante el partido del equipo juvenil. Dedicó tiempo a hacerse fotos con los aficionados y a firmarles autógrafos, aunque su futuro a largo plazo en el norte de Londres sigue siendo muy incierto.



