El Trabzonspor vio rechazada una rápida oferta de 24 horas por Richarlison, según The Athletic. El club turco está deseoso de reforzar sus filas con otro nombre de primer nivel tras la llegada estelar de Mohamed Salah desde el Liverpool a principios de este verano, aprovechando que el mercado de fichajes turco sigue abierto hasta el viernes 4 de septiembre, mucho después de que haya pasado el plazo en Inglaterra.

Sigue sin estar claro si el equipo de la Superliga lanzará una segunda oferta por el jugador de 29 años antes de la fecha límite del viernes. Cualquier posible operación llega en medio de una situación interna cambiante en el Trabzonspor, que actualmente busca estabilidad tras separarse de su entrenador Fatih Tekke.