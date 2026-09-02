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Khaled Mahmoud

Traducido por

¿Richarlison a Turquía? El Trabzonspor hace un intento fallido por el delantero del Tottenham

Richarlison
Tottenham
Trabzonspor
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El Trabzonspor ha visto cómo se frustraba un audaz intento de alejar a Richarlison del Tottenham Hotspur cuando el mercado de fichajes turco entra en su fase final. El conjunto de la Superliga turca presentó una oferta sin éxito por el delantero brasileño mientras busca reforzar sus opciones en ataque tras un periodo de gran agitación tanto sobre el césped como en el banquillo.

  • El Trabzonspor lanza una ambiciosa oferta

    El Trabzonspor vio rechazada una rápida oferta de 24 horas por Richarlison, según The Athletic. El club turco está deseoso de reforzar sus filas con otro nombre de primer nivel tras la llegada estelar de Mohamed Salah desde el Liverpool a principios de este verano, aprovechando que el mercado de fichajes turco sigue abierto hasta el viernes 4 de septiembre, mucho después de que haya pasado el plazo en Inglaterra.

    Sigue sin estar claro si el equipo de la Superliga lanzará una segunda oferta por el jugador de 29 años antes de la fecha límite del viernes. Cualquier posible operación llega en medio de una situación interna cambiante en el Trabzonspor, que actualmente busca estabilidad tras separarse de su entrenador Fatih Tekke.

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  • richarlison(C)Getty Images

    Incertidumbre en el Tottenham con De Zerbi

    Richarlison se encuentra en una encrucijada en el Tottenham, después de haber expresado ya su deseo de buscar un nuevo reto durante un agitado mercado de verano. La llegada del entrenador Roberto De Zerbi ha remodelado el frente de ataque de los Spurs, y la cesión de Omar Marmoush desde el Manchester City ha hecho que el brasileño caiga aún más en la jerarquía del club del norte de Londres.

    Con solo 12 meses restantes de su actual contrato en el Tottenham Hotspur Stadium, el delantero afronta un momento decisivo. Aunque esta temporada le ha costado encadenar titularidades, sigue siendo un activo importante sobre el papel, después de terminar la pasada campaña como el máximo goleador del club en la Premier League con 11 tantos.

  • Desafío en las redes sociales del brasileño

    El regreso de cuento de hadas a Merseyside acabó frustrándose después de que Richarlison rechazara las condiciones personales presentadas por el Everton. Tras la ruptura de las negociaciones, el internacional brasileño recurrió a las redes sociales con un mensaje críptico y contundente, subrayando su firme intención de dictar su propio destino tras un periodo marcado por presiones externas.

    En Instagram, Richarlison afirmó: "Después de todo lo que he pasado en los últimos años, he decidido que nunca más nadie decidirá mi futuro por mí. Pasé por muchas cosas malas, y casi todas ocurrieron porque las decisiones las tomaron otras personas. La presión, las amenazas, las represalias... nada de eso me asusta. He pasado por cosas mucho peores, creedme".

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  • Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Los dorsales del Tottenham y excluido de la convocatoria

    Richarlison se incorporó al Tottenham Hotspur procedente del Everton en el verano de 2022. Desde su llegada al norte de Londres, el delantero brasileño ha disputado 134 partidos en todas las competiciones, con 32 goles y 15 asistencias.

    El jugador de 29 años disputó su único partido de la presente temporada en la derrota por 3-0 de los Spurs ante el Brentford. Sin embargo, se quedó completamente fuera de la convocatoria para el siguiente encuentro y siguió desde la banda la derrota por 2-0 del Tottenham ante el Newcastle United.

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