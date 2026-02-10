Richard Keys rompe su silencio mientras él y Andy Gray se preparan para dejar beIN Sports tras 13 años.

La cadena beIN Sports, con sede en Doha, se prepara para una importante transición, ya que sus dos principales presentadores de la Premier League, Keys y Gray, se disponen a dejar sus puestos al final de la temporada 2025-26. La pareja, que ha sido sinónimo de la cobertura futbolística inglesa de la cadena desde 2013, se marchará oficialmente en mayo, tras la conclusión de la actual temporada nacional. Esto marca el final de un capítulo de 13 años en el que el veterano dúo ha convertido a beIN en una potencia mundial de la radiodifusión.

Según The Daily Mail, la decisión de Keys, de 68 años, y Gray, de 70, de dejar la cadena se tomó de mutuo acuerdo con la emisora. Se espera que se marchen en excelentes términos, tras haber sido los rostros de la cobertura insignia de la cadena a lo largo de múltiples renovaciones de contrato y varios torneos internacionales importantes. Esta medida supone un importante cambio de guardia para una cadena que ha confiado en la experiencia del dúo para presentar sus programas de fútbol más vistos.