El club del norte de Londres estaría a punto de cerrar un acuerdo por el centrocampista del Newcastle United Guimaraes, al tiempo que mantiene un ambicioso interés por la superestrella del Real Madrid Vinicius. Calafiori se muestra rotundo sobre la necesidad de incorporaciones de este calibre si el club quiere seguir por delante de sus rivales.

En declaraciones a Sky Sports sobre las posibles llegadas de Guimaraes y Vinicius, el internacional italiano dejó claro cuál es el nivel exigido en el Emirates. Calafiori declaró: "Por supuesto que ahora estamos a ese nivel, estamos arriba. Queremos ganar la liga otra vez y queremos ser aún mejores que la temporada pasada, si podemos, así que necesitamos a ese tipo de jugadores, creo".