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Riccardo Calafiori respalda fichajes de talla mundial mientras el Arsenal se acerca a Bruno Guimaraes y apunta a Vinicius Junior
Calafiori apoya el fichaje de las estrellas brasileñas
El club del norte de Londres estaría a punto de cerrar un acuerdo por el centrocampista del Newcastle United Guimaraes, al tiempo que mantiene un ambicioso interés por la superestrella del Real Madrid Vinicius. Calafiori se muestra rotundo sobre la necesidad de incorporaciones de este calibre si el club quiere seguir por delante de sus rivales.
En declaraciones a Sky Sports sobre las posibles llegadas de Guimaraes y Vinicius, el internacional italiano dejó claro cuál es el nivel exigido en el Emirates. Calafiori declaró: "Por supuesto que ahora estamos a ese nivel, estamos arriba. Queremos ganar la liga otra vez y queremos ser aún mejores que la temporada pasada, si podemos, así que necesitamos a ese tipo de jugadores, creo".
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Los detalles del acuerdo por Guimaraes
La persecución de Guimaraes ha sido uno de los culebrones del verano, pero parece que por fin se vislumbra una resolución. El acuerdo para llevar al exjugador del Lyon al Emirates desde el Newcastle está cerca de completarse después de que ambos clubes de la Premier League pactaran una cifra de 75 millones de libras. El brasileño dejó claro a las Urracas que quería dar el salto al norte de Londres, lo que llevó a los clubes a encontrarse en un punto intermedio entre la oferta inicial del Arsenal, de 70 millones de libras, y la valoración inicial del Newcastle, de 80 millones de libras.
La llegada de Guimaraes supondría una importante declaración de intenciones para Mikel Arteta, que ha estado interesado en añadir más solidez y creatividad a su centro del campo.
Persiguiendo el sueño de Vinicius
Aunque el acuerdo por Guimaraes parece cuestión de tiempo, la persecución de Vinicius sigue siendo un asunto mucho más complicado. Es un movimiento increíblemente ambicioso por parte del Arsenal intentar llevar al delantero brasileño a la Premier League, pero es una operación en la que está trabajando mientras las negociaciones para la renovación de su contrato en Madrid siguen estancadas. Sin embargo, las esperanzas de fichar al brasileño han sufrido recientemente un revés después de que el Madrid mejorara su oferta de renovación al delantero para frenar el creciente interés de los campeones ingleses.
La situación sigue siendo cambiante porque el contrato actual del extremo expira el próximo verano. Esto significa que podría marcharse como agente libre si no firma el nuevo contrato o decide buscar un traspaso al Arsenal, que, según se informa, está dispuesto a ofrecerle unas condiciones económicas muy atractivas.
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Retos de preparación para Arteta
A pesar de la expectación que rodea a los posibles fichajes, el Arsenal afronta desafíos inmediatos sobre el terreno de juego. La plantilla ha estado exigida durante la pretemporada, como quedó demostrado en la derrota por 3-1 ante el Real Betis en un amistoso en Dublín. Calafiori, que fue titular en ese partido, admitió que la falta de tiempo de preparación para las estrellas del Mundial que regresan podría hacer que el inicio de la temporada sea complicado. Con la Community Shield ante el Manchester City a la vuelta de la esquina dentro de solo diez días, la presión está sobre la plantilla para encontrar su ritmo rápidamente.
"Creo que va a ser un inicio de temporada complicado por eso. Todos los grandes equipos van a tener este problema y, por supuesto, todavía les estamos esperando. Espero que estén realmente en forma y preparados para ayudarnos. En 10 días vamos a estar jugando la final, así que tenemos que estar listos", explicó el defensa.
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