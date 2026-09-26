Getty Images Sport
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Riccardo Calafiori lanza un mensaje desafiante a los aficionados de Italia mientras la estrella del Arsenal reacciona a la derrota «evitable» ante Bélgica
Un inicio frustrante para Italia
Italia sufrió un inicio enormemente decepcionante en su campaña de la Liga de Naciones, al verse claramente superada por Bélgica. La Azzurra cayó por 2-0 en el Stadio Olimpico de Roma tras una serie de costosos errores defensivos.
Mika Godts y Dodi Lukebakio castigaron a la anfitriona para asegurar una victoria vital para los visitantes, atravesando la zaga con facilidad en ambas ocasiones. La derrota supuso un comienzo increíblemente frustrante para la segunda era de Roberto Mancini al frente de la selección nacional.
A pesar de la amarga derrota, fue una noche destacada a nivel personal para Calafiori. El defensa del Arsenal fue utilizado como lateral izquierdo por primera vez en su carrera internacional absoluta, regresando a una posición que tradicionalmente ocupa a nivel de clubes.
- Getty Images Sport
Calafiori pide centrarse en lo positivo
Tras el pitido final, Calafiori ofreció una valoración sincera del deslavazado rendimiento de su equipo. El polivalente defensa reconoció las fragilidades defensivas mostradas, pero insistió en que poco a poco se están produciendo avances entre bastidores.
"Vi a un buen equipo a ratos", dijo Calafiori a RAI Sport. "Acabamos de empezar a trabajar con un nuevo entrenador, pero hubo otros aspectos que no me gustaron: dejamos espacios y encajamos dos goles evitables. Debemos intentar quedarnos con lo positivo. Hay mucho trabajo por hacer, acabamos de empezar con un nuevo entrenador, así que ya veremos".
La tensión estalla en la capital italiana
La frustración por el resultado fue evidente tanto sobre el césped como en la grada. Un Stadio Olimpico con poca afluencia dejó perfectamente claro lo que sentía, ya que la paciencia de la afición local parece haberse agotado por completo. Italia fue duramente abucheada al abandonar el terreno de juego, una reacción hostil que afectó claramente a los jugadores.
«Duelen, porque por momentos sentí la pasión del público», admitió. «Tenemos que hacerlo mejor, todos lo sabemos, empezando por el próximo partido».
- Getty Images Sport
Pensando en el próximo desafío crucial
Italia regresará ahora al campo de entrenamiento para tratar urgentemente de corregir las carencias defensivas que le costaron tan caro contra Bélgica. Calafiori y sus compañeros afrontan una enorme presión para ofrecer una actuación mucho mejor y volver a ganarse a la afición en su próximo partido.
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