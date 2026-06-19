Pepi dejó el FC Dallas de la MLS en enero de 2022 y fichó por el Augsburgo alemán. Aunque allí tuvo pocas oportunidades, marcó 13 goles durante su cesión al Groningen en la temporada 2022-23.

Eso le abrió las puertas del PSV, donde ha sumado 45 tantos en 102 encuentros y ha conquistado tres Eredivisies.

Su rendimiento mejora cada año: la temporada pasada marcó 19 goles, su mejor marca. Al preguntarle si Pepi está listo para la Premier League, el exguardameta de Leicester, Tottenham y Fulham, Keller, añadió: «Ahí está la dificultad. Ya lo vimos con la transición de los goleadores de la Eredivisie a ese siguiente nivel: muchos no mantienen la regularidad al dar ese salto.

«Vi a Ricardo en el amistoso contra Senegal; fue titular. Me gustó que, además de buscar el gol, se incorporó al juego, presionó y ayudó en defensa. Aportan otras cualidades además de marcar goles.

Claro, los delanteros deben marcar, pero a veces aportan más, y eso es clave en un equipo como el Fulham, donde terminar en la zona media de la tabla es un buen resultado: cualquier posición mejor es un extra y, si en marzo no tienes que mirar por encima del hombro, ya es un éxito.

A veces no se trata de buscar un ‘9’ de 30 goles por temporada, sino uno que aporte 10 o 12 y, además, ofrezca trabajo defensivo. Creo que Ricardo puede hacerlo».