El SC Freiburg continuó su impecable arranque de temporada en la Bundesliga con una contundente victoria por 5-0 sobre el Borussia Monchengladbach en el Europa-Park Stadion. Los dobletes de Yannik Engelhardt e Igor Matanovic, junto a un tanto en los últimos minutos del capitán Maximilian Eggestein, aseguraron tres victorias en tres partidos.

El triunfo situó al equipo de Julian Schuster en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga.

Igualado a puntos con el Borussia Dortmund, el Freiburg lidera la tabla gracias a haber marcado más goles y a una diferencia de goles de +9.