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¡Reyes del castillo! El Friburgo se pone líder de la Bundesliga tras arrollar al Gladbach con una manita
El Friburgo alcanza el liderato tras una exhibición de cinco estrellas
El SC Freiburg continuó su impecable arranque de temporada en la Bundesliga con una contundente victoria por 5-0 sobre el Borussia Monchengladbach en el Europa-Park Stadion. Los dobletes de Yannik Engelhardt e Igor Matanovic, junto a un tanto en los últimos minutos del capitán Maximilian Eggestein, aseguraron tres victorias en tres partidos.
El triunfo situó al equipo de Julian Schuster en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga.
Igualado a puntos con el Borussia Dortmund, el Freiburg lidera la tabla gracias a haber marcado más goles y a una diferencia de goles de +9.
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Schuster elogia a la plantilla por superar la prueba inicial
Hablando después del partido, Schuster reconoció que el Gladbach planteó un desafío exigente en los compases iniciales antes de que el Freiburg tomara el control por completo. Elogió a sus jugadores por igualar la intensidad defensiva del equipo visitante antes de aprovechar la tarjeta roja a Tim Kleindienst en el minuto 52.
El entrenador destacó la importancia de mantenerse concentrados una vez que ganaron superioridad numérica.
«Creí que los primeros minutos fueron muy exigentes», explicó Schuster. «Gladbach presionó mucho y realmente tuvimos que hacer un enorme trabajo defensivo. Los chicos estuvieron completamente concentrados y se aseguraron de que la dinámica siguiera de nuestro lado».
El entrenador dice a los aficionados y a los jugadores que disfruten del momento
Schuster insistió en que todos los vinculados al club deben valorar su posición actual en la cima del fútbol alemán. Engelhardt, elegido jugador del partido y autor de su primer doblete como profesional ante su exequipo, se sumó a la alegría de su entrenador tras el pitido final.
El técnico del Freiburg destacó la energía positiva que rodeaba a la afición en una tarde para el recuerdo.
«La imagen actual es bonita, también para los aficionados», añadió Schuster. «Se ve a todo el mundo sonriendo en una tarde de sábado y es divertido. Estamos disfrutando del momento. Creo que siempre hay que disfrutarlo y luego volver a mirar hacia adelante».
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El Friburgo busca mantener su impresionante impulso
Tras haberse consolidado como uno de los primeros equipos en marcar el ritmo, el Friburgo se prepara ahora para mantener su gran estado de forma en las próximas semanas. Schuster señaló que, aunque celebrar el éxito actual es vital, la plantilla debe seguir centrada en sumar puntos.
El club aspira a trasladar esta solidez defensiva y fluidez ofensiva a sus próximos compromisos.
El Friburgo vuelve a la acción con la intención de conservar su puesto en lo más alto de la Bundesliga.
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