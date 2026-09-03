El escrutinio financiero y las estrictas normas de beneficios y sostenibilidad han transformado la compraventa de jugadores en un pilar esencial de la gestión del fútbol moderno. En medio de este contexto de equilibrio contable, el Chelsea ha llevado las ventas de jugadores a un nivel sin precedentes durante el mercado de fichajes de verano.

Según Transfermarkt, el club de Stamford Bridge generó la asombrosa cifra de 448 millones de euros en una sola ventana, pulverizando anteriores récords financieros en el fútbol europeo.

Los ingresos sin precedentes reflejan un giro operativo deliberado, diseñado para mantener el cumplimiento de los parámetros nacionales y continentales del fair play financiero.