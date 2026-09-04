El Inter disfrutó de una noche triunfal en la Gran Gala del Calcio, al recoger oficialmente el premio al Club del Año de la Serie A. El principal galardón individual fue para el carrilero Federico Dimarco, elegido Jugador del Año de la Serie A por sus compañeros.

El Equipo de la Temporada contó con una amplia representación del Inter junto a estrellas de toda la liga.

El once elegido incluyó a Mile Svilar, Marco Palestra, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Scott McTominay, Luka Modric, Hakan Calhanoglu, Nico Paz, Lautaro Martinez y Donyell Malen.







