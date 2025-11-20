Getty Images Sport
'¡El Rey de África!' - Kylian Mbappé celebra el premio de Achraf Hakimi como Jugador Africano del Año
Hakimi, coronado como Jugador Africano del Año
El internacional marroquí Achraf Hakimi alcanzó uno de los mayores logros individuales de su carrera al ser nombrado Jugador Africano del Año en los Premios CAF 2025 celebrados en Rabat. Tras una sobresaliente temporada 2024-25 con el Paris Saint-Germain, el lateral superó al ícono del Liverpool Mohamed Salah y a Victor Osimhen para conquistar el trofeo por primera vez. El reconocimiento representa un hito simbólico para un futbolista que ha pasado años escalando hasta consolidarse entre la élite mundial.
La ceremonia, realizada en la Universidad Politécnica Mohammed VI, convirtió a Hakimi en apenas el quinto jugador marroquí en conseguir el galardón, un motivo de enorme orgullo para los aficionados en la capital del país. El defensor venía de firmar una campaña brillante con el PSG, en la que sumó la Liga de Campeones, otro título de la Ligue 1, la Coupe de France y la Supercopa de la UEFA.
Recientemente recuperado de un esguince severo de tobillo sufrido tras una dura entrada en la Champions League, Hakimi llegó a la gala en un scooter, una imagen que llamó la atención y evidenció su determinación por estar presente pese a la lesión. En el escenario, expresó: “Es realmente un honor estar aquí hoy y estoy orgulloso de ganar un trofeo tan prestigioso. Este trofeo no es solo para mí; es para todos los hombres y mujeres fuertes que tienen sueños en África y para quienes sueñan con convertirse en futbolistas.”
- AFP
'El Rey de África' - el mensaje de Mbappé para Hakimi
Momentos después de que Hakimi levantara el trofeo, Kylian Mbappé publicó en Instagram uno de los mensajes más virales de la noche. La estrella del Real Madrid compartió una fotografía del marroquí sosteniendo el galardón y escribió: “Te amo, hermano. Rey de África. Bien hecho, hermano, es un premio más que merecido.”
El francés reforzó el tono emocional del mensaje añadiendo emojis de la bandera marroquí, un gesto que volvió a dejar en evidencia el estrecho vínculo que mantienen desde su paso conjunto por el PSG entre 2021 y 2024. Su amistad se consolidó a lo largo de tres temporadas en el Parque de los Príncipes, donde se les veía celebrar goles, vacacionar juntos y apoyarse públicamente.
El homenaje de Mbappé también resultó significativo porque Hakimi había quedado por encima de él en la reciente clasificación del Balón de Oro; aun así, el delantero mostró únicamente admiración, reflejo del profundo respeto que existe entre ambos. Pese a jugar ahora en clubes distintos, su conexión continúa siendo una de las relaciones personales más fuertes del fútbol de élite.
Sus años en el PSG y el legado que deja en Marruecos
El éxito de Achraf Hakimi representa la culminación de años de excelencia constante tanto a nivel de club como de selección. En el PSG, se consolidó como uno de los laterales más completos de Europa, combinando una velocidad vertiginosa con instintos defensivos de élite y una madurez creciente como líder. Su triunfo en la última Liga de Campeones coronó una trayectoria brillante, marcada por actuaciones decisivas en momentos de máxima presión.
En el ámbito internacional, Hakimi sigue siendo el corazón del combinado marroquí. Fue una pieza clave en la histórica clasificación a las semifinales del Mundial de 2022, donde los Leones del Atlas se convirtieron en el primer equipo africano en alcanzar esa instancia. Desde entonces, su liderazgo no ha hecho más que crecer, con el seleccionador Walid Regragui depositando en él una enorme confianza tanto dentro como fuera del campo.
Actualmente, el defensor se recupera de un esguince severo de tobillo, pero mantiene la esperanza de llegar a tiempo para disputar la Copa Africana de Naciones, torneo que Marruecos organizará. Para Hakimi, levantar ese trofeo en casa sería uno de los mayores hitos de su carrera.
- AFP
¿Cuál es el próximo paso para Hakimi?
La prioridad inmediata de Hakimi es completar su recuperación, justo cuando Marruecos se alista para albergar la AFCON a partir del 21 de diciembre. Se espera que el lateral retome pronto el entrenamiento ligero, aunque su estado físico será monitoreado cuidadosamente. Marruecos no levanta el trofeo desde 1976, y la presencia de Hakimi podría ser determinante para que los anfitriones pongan fin a una espera de casi cinco décadas.
Para Mbappé, quien mantiene un inicio de temporada 2025 sobresaliente con el Real Madrid, el gesto hacia su amigo destacó tanto su liderazgo como las sólidas relaciones personales que conserva en el mundo del fútbol. El conjunto blanco afronta un calendario exigente en LaLiga, la Champions League y el Mundial de Clubes, pero la estrella francesa continúa siendo una pieza central para su club y su selección.
Anuncios