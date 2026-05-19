El sueño del FC Southampton, su entrenador alemán Tonda Eckert y la joven promesa Caspar Jander de regresar a la Premier League se desvaneció de forma dramática. La English Football League (EFL) los ha expulsado de la final de ascenso contra el Hull City por un escándalo de espionaje y les ha restado cuatro puntos para la próxima temporada en Segunda División.
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Revuelo en la lucha por el ascenso a la Premier League: el Southampton FC queda descalificado de los play-offs; el entrenador alemán, en el punto de mira tras un escándalo
Este sábado en Wembley, Middlesbrough y Hull City lucharán por la última plaza de ascenso. El Boro cayó en semis ante el Southampton (0-0, 1-2 en prórroga). Antes de la ida, un empleado de los Saints espió el entrenamiento del Middlesbrough.
El Southampton admitió «varias infracciones de la EFL por filmar sin permiso los entrenamientos de otros clubes», según confirmó la propia liga, que amonestó al club.
Tras conocerse el hecho, Eckert (33) tuvo que responder a preguntas sobre si era un tramposo. En las ruedas de prensa posteriores a los duelos con el Boro, abandonó la sala en ambas ocasiones de forma abrupta y enfadado.