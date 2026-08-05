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«¡Revienta la estructura!» - Un exdelantero de la Premier League advierte de que una megaoferta salarial a Vinicius Junior podría arruinar al Arsenal
El Arsenal tiene en la mira una ambiciosa operación por Vinicius
El Arsenal ha puesto en marcha la «Operación Vinicius» al albergar esperanzas reales de completar lo que sería el fichaje de mayor perfil de su historia. El club londinense se prepara para echar el resto con el objetivo de hacerse con el extremo del Real Madrid. Esta semana se están produciendo conversaciones cruciales entre Vinicius, sus representantes y directivos del Madrid. Estas discusiones determinarán si firma una ampliación en el Bernabéu, que sigue siendo su preferencia inicial.
Para tentar al brasileño a ir a Londres, el Arsenal está dispuesto a hacer saltar por los aires su actual estructura salarial. Telegraph asegura que podría ofrecerle un salario base superior a 400.000 £ por semana, con bonus y derechos de imagen que elevarían aún más sus ingresos reales.
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Austin advierte del colapso de la estructura salarial
En declaraciones a Sky Sports News, el exdelantero de la Premier League Austin expresó su seria preocupación por el posible impacto financiero en la plantilla de Mikel Arteta. Advirtió de que la enorme disparidad salarial podría desestabilizar al club.
«Creo de verdad que podría hacer saltar por los aires la estructura del Arsenal», explicó Austin. «No creo que fuera la imagen, ni la forma de hacer las cosas del Arsenal en los últimos cuatro, cinco o seis años.
«Todos criticamos [al Arsenal en el pasado], pero mira cómo ha conseguido construirse hasta llegar a esta posición, y luego traer a un jugador así… la estructura simplemente saltaría por los aires. ¡Va a ganar casi dos veces y media más que [Declan] Rice!»
Posible malestar en el vestuario
Austin destacó además cómo podrían reaccionar estrellas ya consolidadas como Rice y Bukayo Saka ante una diferencia salarial tan enorme. Sugirió que podría generar fricciones dentro de la plantilla.
«Los jugadores saben que no va a salir barato, y es una de esas situaciones en las que dices: “es Vinicius Junior, sí”, o vas a pensar: “no estoy seguro, quiero una porción mayor de este pastel, quiero subirme a este tren del dinero”», añadió.
«Así es como piensan los futbolistas, al margen de cómo esperen los aficionados que sean. Si ficha por el Arsenal, asustará a la mayoría de la Premier League, realmente lo haría. Pero creo que podría hacer más daño que bien al Arsenal Football Club, de verdad».
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Las conversaciones del Real Madrid tienen la clave
A pesar de los posibles riesgos, fichar a un jugador de la talla de Vinicius supondría toda una declaración de intenciones para un aspirante al título de la Premier League. El futuro inmediato de la operación depende del resultado de las conversaciones en la capital española. El Real Madrid intentará convencer al delantero para que amplíe su estancia, mientras el Arsenal espera con impaciencia en la recámara. Si esas negociaciones no llegan a buen puerto, el Arsenal estará listo para presentar su oferta económica récord y poner a prueba la determinación de la estrella brasileña.
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