El Arsenal ha puesto en marcha la «Operación Vinicius» al albergar esperanzas reales de completar lo que sería el fichaje de mayor perfil de su historia. El club londinense se prepara para echar el resto con el objetivo de hacerse con el extremo del Real Madrid. Esta semana se están produciendo conversaciones cruciales entre Vinicius, sus representantes y directivos del Madrid. Estas discusiones determinarán si firma una ampliación en el Bernabéu, que sigue siendo su preferencia inicial.

Para tentar al brasileño a ir a Londres, el Arsenal está dispuesto a hacer saltar por los aires su actual estructura salarial. Telegraph asegura que podría ofrecerle un salario base superior a 400.000 £ por semana, con bonus y derechos de imagen que elevarían aún más sus ingresos reales.