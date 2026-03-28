Al parecer, el Real Madrid está interesado en Adam Wharton, del Crystal Palace. Así lo informa el diario deportivo español AS. Según este medio, a los blancos les gusta mucho el centrocampista de 22 años, pero el fichaje del internacional inglés podría resultar complicado.
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¡Revés para el Real Madrid! A la estrella de la Premier League, por la que se pujaba, le han puesto un precio desorbitado
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Al parecer, Wharton ya ha comunicado a su club que quiere marcharse el próximo verano. Así lo informa el diario inglés The Sun. Podría elegir a su nuevo equipo, ya que, además del Real Madrid, parece que el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool también le han echado el ojo.
El problema: el Crystal Palace no ve ningún motivo para dejar marchar a Wharton y, por eso, según el informe, le ha puesto un precio de 100 millones de euros.
- AFP
Real espera que bajen los precios
Es probable que esta cifra supere con creces las expectativas del Real Madrid. En realidad, los blancos querían fichar a Wharton, un jugador con potencial de desarrollo, por una cantidad menor, pero su rendimiento en el Palace ha puesto al centrocampista en el punto de mira, y ahora los londinenses quieren sacar provecho de ello o retenerlo.
Según el informe, los madridistas esperan que el precio cambie si Wharton insiste enérgicamente a su club para que se produzca el traspaso.
El Palace ya pagó una elevada suma por Wharton
Wharton se formó en las categorías inferiores del Blackburn Rovers y fichó por el Palace hace unos dos años, club que ya pagó por él 21 millones de euros. En junio de 2024, el centrocampista debutó con la selección inglesa y, hasta la fecha, ha disputado cuatro partidos internacionales con el equipo del seleccionador Thomas Tuchel.
Las estadísticas de Adam Wharton en la temporada 25/26:
Partidos Minutos Goles/Asistencias Tarjetas 41 3214 -/7 6 amarillas/1 amarilla-roja