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FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Daniel Buse

Traducido por

Revés para el FC Barcelona: el jugador que quería Hansi Flick «quiere quedarse sin duda»

Primera División
Barcelona
A. Bastoni
H. Flick
Inter Milán
Serie A

Al parecer, Alessandro Bastoni, del Inter de Milán, es el jugador que más le interesa al entrenador del Barcelona, Hansi Flick. Sin embargo, su representante asegura que el italiano seguirá en el Inter.

En las últimas semanas se vinculó a Bastoni con el Barça. El entrenador Hansi Flick defendió su fichaje, pero todo indica que no habrá acuerdo. 

Así lo confirmó el representante del defensa, Tullio Tinti, tras reunirse con la directiva del Inter el miércoles por la mañana. 

  • «No estamos aquí para hablar de Bastoni», declaró Tinti a Sky Sport Italia. «Es jugador del Inter y le quedan dos años de contrato. Quiere cumplirlos porque es feliz aquí. Hasta ahora no ha habido problemas», reiteró. 

    Y añadió: «Sin duda, quiere quedarse en el Inter». Eso sí, admitió que un cambio podría darse en el futuro: «Un jugador como Bastoni siempre interesa a los grandes clubes, pero ahora está muy feliz aquí». 

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  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Bastoni, el chivo expiatorio del fracaso en la fase de clasificación para el Mundial

    El Barça busca un central para jugar junto a Pau Cubarsi. A sus 27 años, Bastoni tiene la experiencia internacional necesaria y aún le quedan varios años al máximo nivel. 

    El Inter lo fichó en 2018 por 40 millones de euros al Atalanta y, en la 2018/19, lo cedió al Parma. 

    Con Italia ha jugado 43 partidos, pero se le culpó de la eliminación en la repesca del Mundial: su expulsión por una entrada a una bota contra Bosnia cambió el partido. En la posterior tanda de penaltis, los Azzurri cayeron ante el rival menos favorito, que ahora participará en el Mundial, mientras que Italia volverá a ver la cita como espectadora. 

  • Las estadísticas de Alessandro Bastoni en la temporada 2025/26:

    Partidos: 40
    Minutos jugados: 3197
    Goles: 2
    Asistencias: 6