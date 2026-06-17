Durante sus cesiones en la Football League (2011-2013) parecía imposible que alcanzara grandes metas. Marcó sus primeros goles con Leyton Orient, Millwall, Norwich y Leicester, pero nadie imaginaba lo que vendría de este trabajador delantero.

Los de Brisbane Road no confiaban en que llegara a ser alguien importante, pero han visto cómo este jugador, hoy de 32 años, ha reescrito la historia en el norte de Londres, ha ganado la Bundesliga con el Bayern de Múnich y ha marcado 79 goles con su selección.

Hoy, muchos lo ven como el mejor ‘9’ del mundo y sigue brillando; Redknapp, que lo vio debutar en el Tottenham, asegura que este humilde londinense del este pertenece a la élite.