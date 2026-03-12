Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Valverde Vinicius Real Madrid GFXGetty
Muhammad Zaki

Traducido por

Revelado: Vinicius Junior le preguntó a Federico Valverde si quería lanzar el penalti del Real Madrid momentos antes de su costoso fallo contra el Manchester City

La goleada por 3-0 del Real Madrid al Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones fue una noche casi perfecta para los blancos, salvo por el penalti fallado por Vinicius Junior, que podría haber redondeado aún más el resultado. En el minuto 58, después de que el delantero brasileño fuera derribado en el área, las cámaras captaron el momento en el que Vinicius señaló a Valverde, ofreciéndole al centrocampista la oportunidad de lanzar y marcar lo que habría sido un cuarto gol espectacular en el partido.

  • Valverde podría haber lanzado el penalti del Madrid.

    A pesar de la oportunidad de marcar un cuarto gol, Valverde rechazó la oportunidad y dejó la responsabilidad en manos del brasileño. Vinicius finalmente dio un paso al frente, pero su disparo relativamente flojo fue atajado por el portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma. El delantero se mostró visiblemente frustrado por el fallo y se disculpó ante la afición local, consciente de que un cuarto gol habría sentenciado la eliminatoria antes del partido de vuelta en el Etihad Stadium.

    • Anuncios
  • La-Liga-Real-Madrid-Athletic-ClubAFP

    Valverde reflexiona sobre el drama del penalti

    Tras el pitido final, la estrella uruguaya confirmó que el intercambio tuvo lugar en el campo. «Vini Jr me preguntó si quería lanzar el penalti», declaró Valverde a TNT Sports. «Vini es una leyenda del Real Madrid, es un gran amigo, y tanto yo como otros compañeros le dijimos que lo lanzara». Sobre el fallo, Valverde añadió: «Estas cosas pueden pasar, forman parte del fútbol». Fue una muestra de humildad por parte de un jugador que ya había desmantelado el equipo de Pep Guardiola con un impresionante hat-trick en la primera parte, en un arrollador periodo de 22 minutos, convirtiéndose en el segundo centrocampista de la historia del Real Madrid en marcar un triplete en una competición europea después de Pirri.

  • ¿El futbolista más infravalorado del planeta?

    El penalti fallado no empañó el ánimo de la noche, ya que Trent Alexander-Arnold elogió a Valverde por su contribución general a la victoria. El internacional inglés quedó impresionado por su actuación y afirmó que Valverde es sin duda «el futbolista más infravalorado» del planeta.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Guardiola se enfrenta a una dura batalla

    El Manchester City se enfrenta ahora a la difícil tarea de remontar el déficit, tras haber sido superado tácticamente en la capital española. A pesar de su dominio inicial, el City no tuvo respuesta para la eficacia y el ritmo de trabajo de Valverde. La parada de Donnarumma en el penalti puede resultar aún un valioso salvavidas, pero el marcador de 3-0 refleja el dominio del Real Madrid, que ha dejado a Guardiola con pocas soluciones de cara al partido de vuelta del próximo martes.

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Elche crest
Elche
ELC
Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0