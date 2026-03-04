Getty Images Sport
Revelado: Rodrygo había estado jugando para el Real Madrid y Brasil con un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior desde 2023
Una apuesta médica calculada
Durante la frustrante derrota por 1-0 del lunes en La Liga contra el Getafe, se produjo una catástrofe cuando el extremo estrella se desplomó de dolor. Los exámenes médicos confirmaron posteriormente que el jugador de 25 años se había roto el ligamento cruzado anterior y el menisco lateral de la rodilla derecha. Lo más grave es que la lesión ya había comprometido la articulación. Según The Athletic, Rodrygo sufrió inicialmente un desgarro parcial del mismo ligamento mientras jugaba con la selección en 2023. En ese momento, los médicos del club decidieron no intervenir quirúrgicamente. Le recetaron fisioterapia rigurosa y sesiones de gimnasia preventiva, creyendo que podrían mitigar el riesgo de una rotura completa. Trágicamente, la articulación finalmente cedió durante su primera aparición desde principios de febrero, tras regresar de una tendinosis en el tendón de la corva derecho.
Desamor y justificación médica
Tras el diagnóstico, el delantero, desconsolado, se desahogó en las redes sociales ante sus seguidores. «Uno de los peores días de mi vida, siempre temí esta lesión», escribió en Instagram. Lamentando su desgracia, añadió: «Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente. No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? Cuántas cosas maravillosas he vivido ya, que tampoco me merecía». A pesar del catastrófico resultado, sus representantes defendieron enérgicamente la estrategia médica inicial. El portavoz Fernando Torres insistió en que cada dolencia física recibió «las soluciones más adecuadas». Fuentes anónimas también subrayaron a The Athletic que evitar la cirugía para una rotura parcial es una práctica habitual, y no un descuido imprudente.
La creciente crisis de lesiones en Madrid
La pérdida de otro activo crucial ensombrece el Santiago Bernabéu, poniendo de relieve una alarmante tendencia de lesiones graves de rodilla. Sorprendentemente, el brasileño se ha convertido en el quinto jugador del Madrid en sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior desde el verano de 2023. Esta devastadora maldición ya se había cobrado al portero Thibaut Courtois, al defensa David Alaba y al lateral derecho Dani Carvajal. El compatriota de Rodrygo, Eder Militao, ha sufrido exactamente la misma lesión dos veces en las últimas temporadas, primero en agosto de 2023 y de nuevo en noviembre de 2024.
El largo camino hacia la recuperación
La prioridad inmediata es facilitar el éxito de la cirugía, pero el calendario de rehabilitación posterior es desalentador. Se espera que el extremo esté fuera de juego hasta doce meses, una baja brutal que destroza por completo sus sueños de representar a Brasil en la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Reemplazar su creatividad supone un enorme quebradero de cabeza táctico para la selección nacional. Mientras tanto, los blancos deben adaptarse inmediatamente a la vida sin su dinámico delantero. Tras la derrota ante el Getafe, los hombres de Arbeloa deben reorganizarse rápidamente para afrontar el resto de la Liga y los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.
