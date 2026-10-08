A pesar de la incertidumbre que rodea la situación de City en la máxima categoría, el representante de Donnarumma, Enzo Raiola, insiste en que el guardameta permanece completamente impasible. El portero llegó a Mánchester el verano pasado y ya ha hablado directamente con la cúpula del club.

«¿Cambiará algo el caos del Manchester City? No, no cambiará nada para nosotros ni para Gigio», dijo Raiola a Radio Napoli Centrale. «Periódicamente salen noticias. El club ha hablado con Gigio y todo el mundo está tranquilo».

Raiola añadió que el foco inmediato sigue estando en lo que ocurre sobre el terreno de juego, al afirmar: «Ahora hay partidos importantes contra el Liverpool y el PSG, luego la justicia deportiva seguirá su curso. Pero Gigio ha recibido garantías del Manchester City».



