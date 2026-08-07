La transición del Liverpool a la era posterior a Arne Slot, bajo el nuevo entrenador Iraola, parece haberle costado a los reds uno de los talentos jóvenes más ilusionantes del mundo. Aunque durante mucho tiempo se consideró que el Liverpool era el principal favorito por Diomande, el jugador acabó perdiendo interés en la idea de mudarse a Merseyside.

La perspectiva de suceder a Mohamed Salah como principal referencia en la banda atrajo en un principio al internacional marfileño, pero el atractivo de un dominio europeo inmediato resultó más fuerte. Según The Athletic, Diomande consideró que el entorno actual en Anfield representaba una temporada de transición, lo que llevó a sus representantes de Roc Nation a buscar otras opciones.