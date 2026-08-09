AFP
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Revelado: por qué Xabi Alonso se negó a sustituir a la estrella del Chelsea «agotada» durante la victoria sobre el AC Milan
Alonso explica la negativa a sustituir a Lavia
Alonso ha desvelado el razonamiento calculado detrás de su decisión de mantener a Romeo Lavia sobre el terreno de juego durante todo el partido en la victoria por 3-0 del Chelsea sobre el AC Milan en un amistoso disputado el sábado en Yakarta, Indonesia.
Hablando con los canales oficiales del Chelsea tras el pitido final, el técnico del Chelsea explicó su enfoque de mano dura con el estado físico del exjugador del Southampton. «Romeo Lavia tiene este bloqueo mental cuando se trata de jugar 90 minutos, estaba cansado pero yo dije: “Que juegue, que juegue...”. Le dejamos hacer los 90 minutos y termina exhausto, creo que está realmente feliz», declaró Alonso.
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Superar un historial de lesiones desastroso
Para Lavia, su actuación en el estadio Gelora Bung Karno fue su segundo partido completando los 90 minutos en más de tres años. Desde que se incorporó al Chelsea en una operación de 53 millones de libras en agosto de 2023, el jugador de 22 años se ha visto limitado a solo 43 apariciones, con un incesante ciclo de lesiones en el muslo, los isquiotibiales y el cuádriceps que le obligó a perderse más de 80 partidos con el conjunto del oeste de Londres.
Al reflexionar sobre su progreso individual, Lavia dio las gracias al personal médico que le ha ayudado a alcanzar una situación en la que pudiera completar un partido completo de pretemporada.
"Estuve muy contento de jugar los 90 minutos y me siento bien", dijo Lavia a la página web oficial del club. "La confianza viene de todo el trabajo con toda la gente del club, que me ha ayudado a ponerme en una buena posición para asegurarme de que pudiera tener una buena pretemporada y arrancar con fuerza aquí.
"Estoy muy contento con cómo han ido las cosas, con los minutos que he jugado con Xabi y estoy ilusionado por la temporada que viene. Estamos disfrutando mucho trabajando con el nuevo entrenador, ha llegado e implantado sus ideas y todos estamos muy contentos con él. Esperamos que vaya a ser una buena temporada".
La importancia de este hito no pasó desapercibida para sus compañeros, y el defensa Wesley Fofana recurrió a las redes sociales para celebrar la resiliencia del centrocampista. Fofana publicó una foto junto a Lavia y Levi Colwill en Instagram con el texto: "@romeolavia first 90 min", acompañado de un emoji de corazón.
Exhibición dominante en Yakarta
Aunque el duelo individual de Lavia acaparó el protagonismo, el Chelsea ofreció una actuación colectiva pulida para desmantelar al Milan de Ruben Amorim. El Chelsea logró una victoria cómoda, ya que un doblete de Joao Pedro y un sensacional gol de Moises Caicedo aseguraron el dominio del gigante de la Premier League sobre el Milan. El resultado supuso un impulso muy necesario para la plantilla de Alonso tras las recientes derrotas en amistosos ante la Juventus y el Tottenham.
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El intenso calendario continúa para el Chelsea
Lavia y sus compañeros apenas tendrán tiempo para descansar, ya que el Chelsea tiene previsto disputar su segundo partido en apenas 24 horas contra el equipo malasio Johor Darul Ta’zim. Alonso ya ha confirmado que rotará mucho su plantilla para el último tramo de su gira por Australia y Asia, con el fin de proteger del desgaste a sus jugadores más veteranos.
«Es lo que hay. La idea para mañana ya estaba decidida ayer», añadió Alonso. «Muchos jugadores jóvenes tendrán la oportunidad de jugar mañana. Como jugar dos partidos en dos días es bastante intenso, los necesitamos para mañana.
«Hemos mejorado y aprendido mucho en estas dos semanas. No solo en el aspecto futbolístico, también en el plano personal para conocer a los jugadores, pasando tiempo juntos en el extranjero. Así que ha estado bien. Mañana es el último partido y luego volveremos en avión a Londres».
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