Dirigiéndose a los aficionados del Vasco a través de un vídeo personal en Instagram, Richarlison explicó que rechazó otros acercamientos para priorizar un traslado a Río de Janeiro. Sin embargo, afirmó que el traspaso se frustró por culpa de sus actuales empleadores.

«Recibí otras ofertas, pero dejé muy claro que quería unirme al Vasco hasta diciembre», declaró Richarlison. «Desgraciadamente, el Tottenham puso un límite a la cesión, y por eso no salió adelante. Creo que pronto estaré en São Januário (el estadio del Vasco), y en Barreira, y ya sabéis cuánto cariño os tengo a todos.

«Algún día voy a hacer realidad este sueño; es mi sueño, el sueño de mi abuelo y el sueño de mi familia. Lo digo de corazón porque de verdad quería jugar en el Vasco».



