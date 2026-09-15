Revelado: por qué Rodri fue descartado para la capitanía del Barcelona mientras Lamine Yamal entra en el grupo de liderazgo

El Barcelona confirmó recientemente sus cinco capitanes para la temporada 2026-27. Rompiendo con la tradición, el entrenador Hansi Flick designó directamente a Raphinha y Pedri como los principales líderes. Las tres plazas restantes se decidieron mediante una votación en el vestuario, en la que Eric Garcia, Frenkie de Jong y Lamine Yamal fueron los elegidos.

La inclusión del Yamal, de 19 años, levantó ampollas, especialmente por la omisión de Rodri. El fichaje veraniego procedente del Manchester City, por 76,5 millones de euros (65,3 millones de libras), presume de un enorme currículum de liderazgo, después de haber levantado recientemente la Copa del Mundo como capitán de España.

Sin embargo, según The Athletic, la votación de los jugadores del Barcelona se basa en gran medida en la antigüedad en el club, más que en la experiencia general a lo largo de la carrera. Yamal ha estado integrado en el primer equipo durante tres temporadas, mientras que Rodri no llegó al Camp Nou hasta mediados de agosto.



