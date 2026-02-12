(C)Getty Images
Revelado: Por qué Raheem Sterling eligió fichar por el Feyenoord a pesar de haber mantenido conversaciones con el Tottenham
Desaire a la libra esterlina
El club holandés Feyenoord anunció el jueves que había cerrado un acuerdo para fichar a Sterling hasta el final de la temporada, con un contrato de corta duración. Ahora se unirá al entrenador Robin van Persie en la Eredivisie, pero el Mail informa de que tuvo la oportunidad de quedarse en Inglaterra, y en Londres, con los Spurs. El equipo del norte de Londres inició las negociaciones con el veterano extremo después de que Wilson Odobert quedara descartado para el resto de la temporada por una lesión en el ligamento cruzado anterior.
Por qué Sterling rechazó a los Spurs
Sin embargo, el informe afirma que Sterling no estaba dispuesto a fichar por un club que carece de estabilidad, y los Spurs están a solo 24 horas de despedir a Thomas Frank, al tiempo que corren el riesgo de caer en la lucha por el descenso, ya que solo tienen cinco puntos de ventaja sobre el West Ham United, que ocupa el puesto 18. Aunque se dice que Van Persie fue clave para convencer a Sterling de que se trasladara a Holanda, este también ha pasado tiempo con figuras importantes del mundo del fútbol para asegurarse de que su próximo paso fuera el correcto, después de que su contrato con el Chelsea fuera rescindido de mutuo acuerdo.
Como resultado, el extremo firmó un contrato limitado; el club holandés quería que se quedara más tiempo, pero él es cauteloso con respecto a sus perspectivas profesionales futuras.
Sterling está emocionado por empezar.
Sterling ha expresado su entusiasmo por ponerse en marcha mientras disfruta de su primera estancia en el extranjero.
Ha declarado: «Como agente libre, he tenido, por primera vez en mucho tiempo, la oportunidad de controlar el siguiente paso.
En mi carrera, quería tomarme mi tiempo para hablar con los clubes y sus entrenadores principales para comprender mejor el papel que tenían pensado para mí y asegurarme de que puedo aportar un valor real en esta nueva etapa».
«Después de hablar en detalle con Robin, estoy seguro de que el Feyenoord es un lugar en el que puedo ser feliz y consolidarme como un miembro valioso del equipo. Jugar en el extranjero es un reto completamente nuevo para mí, y estoy listo para afrontarlo. Sinceramente, estoy deseando empezar».
¿Qué viene después?
El Feyenoord juega contra el Go Ahead Eagles este fin de semana. Podría debutar con el club en ese partido.
