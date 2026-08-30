En uno de los giros más inesperados del mercado de fichajes de verano, Leao ha cerrado su salida del Milan para fichar por el Galatasaray en una operación con un coste total de 45 millones de euros. El delantero de 27 años llegó a Estambul el sábado y recibió una acogida apoteósica de miles de aficionados en el aeropuerto Atatürk, poniendo fin a una etapa de siete años en San Siro en la que se convirtió en uno de los atacantes más temidos de Europa.

Durante su etapa en San Siro, Leao se consolidó como uno de los extremos más letales y espectaculares del fútbol mundial. En 291 partidos con el Milan, Leao firmó un impresionante balance de 80 goles y 65 asistencias. Sus aportaciones fueron decisivas para conquistar el título de la Serie A 2021-22, poniendo fin a una larga sequía del club, y también ayudó al equipo a levantar la Supercoppa Italiana en 2024.