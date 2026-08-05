Anadolu Agency
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Revelado: por qué Mohamed Salah ha elegido un dorsal sorpresa tras completar su sorprendente fichaje por el Trabzonspor después de su salida del Liverpool
Movimiento sorpresa a la Superliga turca
En un traspaso que ha pillado por sorpresa al mundo del fútbol, Salah por fin está listo para volver a los terrenos de juego tras acordar un contrato de dos años para unirse al Trabzonspor, equipo de la Superliga turca.
El camino hasta este acuerdo no estuvo exento de obstáculos, ya que varios clubes de Europa y Oriente Medio siguieron de cerca la situación del exextremo del Liverpool. El Besiktas había sido considerado anteriormente el principal favorito para fichar al exjugador de la Roma, pero la operación acabó frustrándose por limitaciones financieras. El Trabzonspor, sin embargo, logró hacerse con la leyenda al ofrecerle un suculento paquete de 17 millones de euros al año, lo que le convierte en el jugador mejor pagado de la Superliga.
- Trabzonspor - X
Por qué Salah ha elegido el dorsal 61
A su llegada, salieron a la luz imágenes de Salah vistiendo sus nuevos colores, pero fue el número de su espalda lo que más revuelo causó. Después de haberse convertido en sinónimo del 11 en el Liverpool y del 10 con Egipto, se vio a Salah luciendo el dorsal 61 en su nuevo hogar.
Según talkSPORT, esta elección está profundamente arraigada en la cultura local de Trabzon, donde el 61 es el prefijo regional. El número tiene tanta importancia que los aficionados convierten tradicionalmente el minuto 61 de cada partido en un espectáculo vibrante, inundando el estadio con fuegos artificiales, confeti y cánticos apasionados.
Salah es el último de una lista de jugadores en asumir esta responsabilidad concreta, siguiendo los pasos de Cihan Canak, Yusuf Yazici y Abdulkadir Parmak. Al llevar estos dígitos, el Rey Egipcio se integra de inmediato en el tejido de la identidad del club.
Sin embargo, sigue sin confirmarse si el 61 será su dorsal oficial para la temporada. Puede que simplemente haya llevado la camiseta ceremonial durante su presentación para celebrar el traspaso.
Confirmación oficial y llegada
El Trabzonspor se ha mostrado transparente durante las fases finales de la negociación, manteniendo informados a sus seguidores a través de las redes sociales. En un comunicado oficial, el club detalló el calendario de su llegada: "El futbolista profesional Mohamed Salah, con quien hemos iniciado negociaciones de traspaso, estará en la terminal de aviación general del aeropuerto Atatürk de Estambul a las 12:00 del miércoles 5 de agosto.
"Está previsto que el jugador llegue a Trabzon ese mismo día por la tarde. La hora y otros detalles sobre el programa de bienvenida en Trabzon se compartirán con el público a lo largo del día a través de los canales oficiales de comunicación de nuestro club."
La expectación en torno a la operación alcanzó su punto álgido cuando se publicó un vídeo teaser con una pirámide egipcia, seguido de imágenes de Salah con la camiseta del Trabzonspor por primera vez.
- Getty Images Sport
El mensaje de Salah a los aficionados
Rompiendo su silencio sobre el traspaso, Salah se dirigió directamente a los aficionados mientras viajaba para completar el reconocimiento médico y los trámites de la firma. En un breve vídeo compartido por el club, el delantero pareció ilusionado con el nuevo reto. "Trabzon, ¿estáis preparados?", dijo. "Os oigo. Nos vemos muy pronto. Bize Her Yer Trabzon! (¡Para nosotros, todo lugar es Trabzon!)"
Después de casi una década de dominio en la Premier League, donde batió numerosos récords y ganó todos los grandes títulos posibles, este movimiento marca un nuevo e importante capítulo en la carrera de Salah. Se espera que el veterano extremo lidere el ataque mientras el Trabzonspor aspira a mejorar su tercer puesto de la temporada pasada.
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