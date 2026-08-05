Revelado: por qué Mohamed Salah ha elegido un dorsal sorpresa tras completar su sorprendente fichaje por el Trabzonspor después de su salida del Liverpool

A su llegada, salieron a la luz imágenes de Salah vistiendo sus nuevos colores, pero fue el número de su espalda lo que más revuelo causó. Después de haberse convertido en sinónimo del 11 en el Liverpool y del 10 con Egipto, se vio a Salah luciendo el dorsal 61 en su nuevo hogar.

Según talkSPORT, esta elección está profundamente arraigada en la cultura local de Trabzon, donde el 61 es el prefijo regional. El número tiene tanta importancia que los aficionados convierten tradicionalmente el minuto 61 de cada partido en un espectáculo vibrante, inundando el estadio con fuegos artificiales, confeti y cánticos apasionados.

Salah es el último de una lista de jugadores en asumir esta responsabilidad concreta, siguiendo los pasos de Cihan Canak, Yusuf Yazici y Abdulkadir Parmak. Al llevar estos dígitos, el Rey Egipcio se integra de inmediato en el tejido de la identidad del club.

Sin embargo, sigue sin confirmarse si el 61 será su dorsal oficial para la temporada. Puede que simplemente haya llevado la camiseta ceremonial durante su presentación para celebrar el traspaso.