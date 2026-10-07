España se vio por detrás muy pronto en Split después de que Ivan Perisic adelantara a los anfitriones. Con su equipo atascado para superar a una resistente Croacia, arropada por 32.000 aficionados muy ruidosos, el seleccionador Luis de la Fuente recurrió a su banquillo al descanso y retiró a Alex Baena para dar entrada a Merino.

La sustitución resultó ser una decisión inspirada. El jugador de 30 años le dio la vuelta al partido al marcar dos goles, incluido el decisivo en el minuto 88, para llevarse los tres puntos.

Esta última intervención prolonga su notable racha como revulsivo. Llega después de goles cruciales saliendo desde el banquillo ante Portugal, Bélgica y Chequia en anteriores compromisos internacionales, lo que afianza su condición de jugador capaz de cambiar partidos.



