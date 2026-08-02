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Revelado: por qué Mateus Fernandes rechazó al Manchester United mientras la estrella del Tottenham de 85 millones de libras detalla cómo Roberto De Zerbi aseguró el fichaje con una promesa única a su familia
El toque personal de De Zerbi cierra el acuerdo
Fernandes ha detallado cómo la incansable insistencia de Roberto De Zerbi le convenció para elegir al Tottenham por delante de un posible traspaso al Manchester United. El jugador, de 22 años, que llegó en una operación valorada en la asombrosa cifra de 85 millones de libras, explicó que el compromiso del entrenador con su familia fue un factor decisivo. El centrocampista portugués subrayó que la conexión emocional forjada durante esas conversaciones pesó más que otras ofertas que tenía sobre la mesa.
«La forma en la que él [De Zerbi] habló conmigo y con mi familia fue muy importante para mí», dijo Fernandes en una entrevista con The Athletic. «Me llamaba todos los días, así que estoy muy feliz de trabajar con él, y ojalá podamos hacer grandes cosas.
«Se trataba más de [forjar una] conexión, porque mi padre y mi madre no hablan muy bien inglés. Era más una cuestión de sensaciones. Dijo que cuidaría de mí, que sería mi segundo padre en Inglaterra. Estoy muy feliz de trabajar con él».
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La ofensiva nocturna de fichajes de Porro
Mientras el entrenador aportó la seguridad emocional, el campeón del mundo Pedro Porro ejerció como jefe de ojeadores oficioso. Porro y Fernandes ya habían jugado juntos en el Sporting CP, y el defensa estaba decidido a reencontrarse con su amigo. Fernandes recordó un intercambio divertido en el que se perdió una llamada del internacional español porque estaba dormido, para encontrarse después con un mensaje insistente cuando por fin se despertó.
Fernandes desveló el contenido de aquel mensaje: "Me llamó un día, no respondí porque estaba durmiendo. Me dijo, en portugués: 'Vamos, Mateus, tienes que jugar con nosotros, te queremos. Fui yo quien le dijo al entrenador que te trajera'. Luego, cuando ya estaba todo hecho, hablé un poco con él sobre el club, la mentalidad del equipo y también sobre los compañeros. Es un jugador importante. Es uno de los mejores laterales derechos del mundo. Es un tío estupendo".
Impacto inmediato y heroicidades en la pretemporada
La inversión ya empieza a parecer dinero bien invertido después de que Fernandes disfrutara de un debut soñado contra el MK Dons. El centrocampista marcó una volea sensacional en su primera aparición, que más tarde describió como el mejor gol de su carrera. «Fue genial, ¿no? Fue mi gol favorito de mi carrera, de largo», comentó. «El segundo fue la temporada pasada. Necesito hacer esto más, disparar desde fuera del área. Sé que puedo hacerlo».
A pesar de las primeras heroicidades de Fernandes, De Zerbi se ha mostrado cauto con el estado físico de su nueva estrella durante el resto de la gira de pretemporada. Después de perderse la victoria sobre el Chelsea, el técnico se apresuró a restar importancia a cualquier temor por una lesión. «Mateus Fernandes puede estar disponible ahora mismo para jugar, pero no queremos correr ningún riesgo con él», confirmó De Zerbi.
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El que se le escapó al Real Madrid
La exitosa ofensiva del Tottenham resulta aún más impresionante dado el nivel de competencia por su fichaje al principio de la ventana de traspasos. Ha trascendido que el Real Madrid descartó a Fernandes después de que Jorge Mendes hubiera alcanzado inicialmente un acuerdo con el gigante español.
Eso abrió la puerta para que los Spurs cerraran la operación, con el club decidido a reconstruirse tras una desastrosa campaña doméstica. El Tottenham terminó 17º la pasada temporada, con De Zerbi asegurando la permanencia en la última jornada directamente a costa del antiguo club de Fernandes, el West Ham. Después de haber sufrido ahora dos descensos consecutivos con los Hammers y el Southampton, el centrocampista estará desesperado por ayudar a su nuevo entrenador a escalar posiciones en la tabla y encontrar por fin algo de estabilidad en el norte de Londres.
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