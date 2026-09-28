AFP
Traducido por
Revelado: por qué las estrellas de la República de Irlanda se negaron a estrechar la mano en la victoria sobre Israel
Irlanda lanza un poderoso mensaje antes del partido
Irlanda logró una victoria por 3-0 sobre Israel en la UEFA Nations League el domingo tras una previa de máxima tensión. El encuentro generó una intensa oposición en Irlanda debido a las acciones en curso de Israel en Gaza. Antes del saque inicial en Debrecen, Hungría, los jugadores irlandeses miraron hacia el césped con las manos a la espalda durante el himno nacional israelí.
El capitán de Irlanda, Dara O'Shea, mantuvo esa postura durante el sorteo de campos. Dio la mano a los árbitros, pero evitó de forma notable al capitán de Israel, Manor Solomon, marcando el tono de una noche tensa.
- AFP
Hallgrimsson reflexiona sobre días difíciles
El seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, abordó las difíciles circunstancias que rodearon al partido tras el pitido final. El encuentro se disputó en un estadio casi vacío, con el guardameta suplente Gavin Bazunu optando por boicotear el duelo por sus creencias personales sobre el conflicto.
«Al jugar estamos haciendo que algunas personas se sientan descontentas», dijo Hallgrimsson, tal y como recoge ESPN. «Al jugar estamos haciendo felices a otras. Creo que ganar probablemente complace a todo el mundo, pero seguirá habiendo gente enfadada porque jugamos el partido».
Dejando que su fútbol hable por sí mismo
A pesar de las distracciones extradeportivas, Irlanda tomó el control del partido de inmediato. Un pequeño grupo de aficionados irlandeses, que mantuvo sus entradas pese a cancelaciones anteriores, celebró cuando Troy Parrott abrió el marcador en el minuto 13.
Adam Idah dobló la ventaja apenas tres minutos después, antes de que Jack Moylan anotara el tercero en el minuto 25. Moylan celebró su gol besando con pasión su brazalete negro y después el escudo de su equipo.
«Pero no se trata de mí», explicó Hallgrimsson al elogiar a su plantilla. «Creo que el partido, el deseo que mostraron los jugadores de mandar un mensaje sobre el terreno de juego... son futbolistas, querían demostrarlo en el campo, hablar con los pies».
- AFP
La tensión se desborda en la segunda parte
Con el partido prácticamente decidido dentro de los primeros 30 minutos, Israel buscó una reacción tras el descanso. Irlanda se apoyó en Caoimhin Kelleher, que estuvo a su mejor nivel para mantener la portería a cero.
La fricción latente acabó estallando finalmente al cumplirse la hora de juego. Un choque entre Idah y Raz Shlomo hizo que se encendieran los ánimos, lo que se saldó con tarjetas amarillas para ambos jugadores por parte del árbitro alemán Harm Osmers.
Ahora Irlanda buscará reagruparse y centrarse exclusivamente en el fútbol mientras avanza en su campaña en la Liga de Naciones. Esperará dar continuidad a esta contundente victoria cuando vuelva a la acción en la próxima ventana internacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias