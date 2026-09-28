Revelado: por qué las estrellas de la República de Irlanda se negaron a estrechar la mano en la victoria sobre Israel

Irlanda logró una victoria por 3-0 sobre Israel en la UEFA Nations League el domingo tras una previa de máxima tensión. El encuentro generó una intensa oposición en Irlanda debido a las acciones en curso de Israel en Gaza. Antes del saque inicial en Debrecen, Hungría, los jugadores irlandeses miraron hacia el césped con las manos a la espalda durante el himno nacional israelí.

El capitán de Irlanda, Dara O'Shea, mantuvo esa postura durante el sorteo de campos. Dio la mano a los árbitros, pero evitó de forma notable al capitán de Israel, Manor Solomon, marcando el tono de una noche tensa.