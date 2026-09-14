Al reflexionar sobre su paso por el torneo, Yamal descartó la idea de que una lesión persistente fuera la principal razón de su frustración. En su lugar, el delantero señaló sus propios estándares, altísimos.

"Después de ganar el Mundial, no estaba contento. Es verdad lo de la lesión, pero eso no tiene nada que ver", dijo en una entrevista con Universo Valdano. "Sé que, si el Mundial volviera a disputarse, habría rendido igual de bien si no hubiera tenido la lesión".

El internacional español sí destacó su importancia táctica y señaló cómo abría espacio con frecuencia para sus compañeros. "Hice muchas cosas que la gente no vio. Por ejemplo, creo que es increíble para un entrenador tener a un jugador que puede atraer a tres defensores", añadió.

A pesar de reconocer su contribución general al camino hacia el título, Yamal sintió en última instancia que estuvo por debajo de su potencial. "No estaba contento con mi propio rendimiento porque sé que otro jugador rindiendo a mi nivel habría hecho un gran Mundial", afirmó. "Pero yo podría haber hecho más. Sí ayudé al equipo, pero tengo muchas ganas de que llegue el próximo".



