El deseo de Gabriel de cambiar de aires está profundamente arraigado en la valoración de su entorno sobre la situación actual del United. Según el Daily Mail, su familia considera que el conjunto de Mánchester se ha quedado muy por detrás de equipos como Arsenal, Manchester City, Bayern de Múnich, Barcelona y Real Madrid. Están decididos a que el delantero continúe su formación junto a los mejores del mundo.

Esa ambición ha puesto rápidamente en alerta a algunos de los clubes más grandes del continente. Según se informa, ya han tenido lugar conversaciones preliminares con Barcelona y Real Madrid, y el pasaporte irlandés de la UE de Gabriel facilita el camino para un posible traslado a España. El Bayern de Múnich también sigue de cerca la situación, mientras los agentes se apresuran a asegurarse la representación del codiciado adolescente.

Si el joven prefiere seguir en Inglaterra, el Chelsea lidera actualmente la carrera en el ámbito nacional. Un movimiento a Stamford Bridge se vería complicado por la actual sanción de nueve meses del Chelsea para inscribir jugadores de la academia, lo que significaría que Gabriel estaría obligado a esperar hasta enero para firmar oficialmente.



