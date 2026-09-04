Tras el cierre del mercado de fichajes de verano, el United ha presentado oficialmente su plantilla del primer equipo a la Premier League para la temporada 2026-27. La normativa de la liga establece estrictamente que las plantillas no pueden superar los 25 jugadores sénior. Además, los clubes pueden incluir como máximo a 17 jugadores que no cumplan las reglas establecidas de «homegrown».

Para ser considerado homegrown, un jugador debe haber estado inscrito en un club de Inglaterra o Gales durante tres temporadas completas antes de cumplir los 21 años. El Manchester United ha incluido con éxito a ocho jugadores homegrown, entre ellos Marcus Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw y Mason Mount, junto a 15 que no cumplen los criterios para completar la plantilla sénior de Michael Carrick.