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Revelado: por qué Kobbie Mainoo se ha quedado fuera de la lista de plantilla del Manchester United para la Premier League 2026-27
El United presenta la plantilla oficial
Tras el cierre del mercado de fichajes de verano, el United ha presentado oficialmente su plantilla del primer equipo a la Premier League para la temporada 2026-27. La normativa de la liga establece estrictamente que las plantillas no pueden superar los 25 jugadores sénior. Además, los clubes pueden incluir como máximo a 17 jugadores que no cumplan las reglas establecidas de «homegrown».
Para ser considerado homegrown, un jugador debe haber estado inscrito en un club de Inglaterra o Gales durante tres temporadas completas antes de cumplir los 21 años. El Manchester United ha incluido con éxito a ocho jugadores homegrown, entre ellos Marcus Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw y Mason Mount, junto a 15 que no cumplen los criterios para completar la plantilla sénior de Michael Carrick.
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Explicada la omisión de Mainoo
A pesar del amplio abanico de talento incluido, un nombre brilló por su ausencia en la lista oficial de la plantilla: Mainoo. El centrocampista ha sufrido su buena dosis de contratiempos recientemente, después de haber quedado relegado a un papel secundario por Ruben Amorim durante la primera mitad de la temporada pasada antes de que Carrick le devolviera un rol protagonista.
Sin embargo, no hay absolutamente nada extraño detrás de la ausencia de Mainoo. Como nació después del inicio de 2005, está oficialmente considerado como jugador sub-21 para esta temporada. Los futbolistas de esta franja de edad no necesitan ser inscritos en el grupo estándar de 25 jugadores y son automáticamente elegibles para jugar en la Premier League. Leny Yoro, que cumple 21 años en noviembre, está sujeto a la misma norma y tampoco aparece en la plantilla principal sin que ello afecte a su disponibilidad.
La próxima generación está lista
Con Mainoo y Yoro con la elegibilidad garantizada, también hay una gran cantidad de talento joven en la lista sub-21, con perspectivas diversas de llegar al primer equipo. Ayden Heaven, Tyler Fletcher, Shea Lacey, Harry Amass y el fichaje veraniego Tynan Thompson son todos técnicamente sub-21 y están disponibles para ser seleccionados.
Los aficionados también esperan ver al lateral izquierdo paraguayo Diego Leon dar el salto, mientras que el recién llegado Cristian Orozco es otro prospecto muy bien valorado al que seguir. Curiosamente, Kai Rooney, hijo del icono de Old Trafford Wayne Rooney, está clasificado como jugador sub-21 por primera vez tras convertirse en becario de primer año durante el verano. El propio hijo de Carrick, Jacey, se une a él en la fase inicial del programa de aprendizaje.
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La plantilla del Manchester United en la Premier League
Porteros: Karl Darlow*, Tom Heaton*, Senne Lammens, Dermot Mee*
Defensas: Patrick Dorgu, Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Harry Maguire*, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Luke Shaw*
Centrocampistas: Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Mason Mount*, Andrey Santos, Youri Tielemans, Manuel Ugarte
Delanteros: Amad Diallo*, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford*, Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee
* - clasificado como canterano
Plantilla sub-21:
Porteros: Cameron Byrne-Hughes, Jake Ford, Charlie Hardy, Elyh Harrison**, Fred Heath, Solomon Honor**, Kit Margetson, Will Murdock, Zachary Watson
Defensas: Harry Amass, Dan Armer, Harley Emsden-James, Idris Fabiyi, Ayden Heaven, Yuel Helafu, Gazimagamed Ibragimov, Jaydan Kamason, Godwill Kukonki, Connor Laurie, Diego Leon, Rafe McCormack, Albert Mills, Reece Munro, Jayden Ngwashi, Samuel O’Brien, James Overy, Dante Plunkett, Jacob Watson, Leny Yoro
Centrocampistas: Nathaniel Junior Brown, Jaume Camacho Sidos, Jacey Carrick, Edson De Jonge-Seiros, Jacob Devaney**, Jayce Fitzgerald**, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Amir Ibragimov, Sekou Kone**, Kobbie Mainoo, Finley McAllister, Jay McEvoy, Harlem McLaughlin, Jack Moorhouse**, Jodie Nganga, Cristian Orozco, Jariyah Shah, Pharell Silvester, Jim Thwaites, Emmanuel Ziro
Delanteros: Noah Ajayi, Neithan Barbosa, Gabriele Biancheri, Enzo Kana Biyik, Shea Lacey, Samuel Lusale, Bendito Mantato, Ashton Missin, Camron Mpofu, Victor Musa, Chido Obi**, Kai Rooney, Tynan Thompson, Ethan Wheatley**
**- actualmente cedido
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