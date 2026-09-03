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Revelado: por qué el soñado traspaso de Pablo Garcia al Arsenal se vino abajo en el último día del mercado mientras el Racing Santander entraba en escena
El Arsenal se queda sin cerrar nada en el último día del mercado de fichajes
El Arsenal estuvo muy cerca de fichar a Garcia procedente del Betis en los últimos compases del mercado de fichajes. Según se informó, el jugador, de 20 años, estaba a punto de mudarse al norte de Londres antes de que el Racing de Santander cerrara una operación de 4,3 millones de libras.
El Arsenal tenía previsto incorporar al prometedor atacante de banda derecha y cederlo de inmediato para que ganara experiencia en el primer equipo. Sin embargo, el Racing de Santander acabó asegurando un acuerdo permanente de propiedad compartida.
- AFP
«Las cosas cambiaron»
El director deportivo del Racing de Santander, Chema Aragón, confirmó lo cerca que estuvo el Arsenal de hacerse con la firma de García. Reveló que el club de la Premier League lideró la carrera hasta las últimas horas del mercado.
«Parecía que estaba hecho con el Arsenal, y entonces nosotros también entramos con una cesión», explicó Aragón a la prensa. «Ayer cambiaron las cosas, y lo que parecía que iba a ser una cesión se convirtió en un acuerdo de propiedad compartida.
«Yo describiría a Pablo García como Raul Gonzalez Blanco, lo que tiene por encima de todo es olfato de gol, ese instinto asesino, y normalmente la mete. Mi mayor preocupación era perder esa capacidad goleadora durante un tiempo tras la lesión de Andrés Martín. Cuando surgió la verdadera oportunidad de fichar a ese jugador (García), no dudamos ni un segundo».
Deja entre lágrimas el club de su infancia
El traspaso pone un final emotivo a la vinculación de 14 años de Garcia con el Betis. El delantero se incorporó al club con cinco años, pero la pasada temporada tuvo dificultades para disponer de minutos con regularidad a las órdenes de Manuel Pellegrini.
Garcia solo fue titular en dos partidos de Liga y en uno de la Europa League durante la anterior campaña. Después de abandonar entre lágrimas la ciudad deportiva el martes, escribió una emotiva carta abierta a los aficionados del Betis.
«Llegué al Betis cuando tenía cinco años. Me voy después de casi catorce años creciendo con estas trece barras», escribió Garcia. «Aquí aprendí a jugar, a competir, a perder, a ganar y a soñar. Pasé por todas las categorías de la cantera del Betis hasta cumplir el sueño de debutar con el primer equipo.
«Viví goles y momentos especiales que siempre se quedarán conmigo. El Betis ha sido mi casa desde que era un niño. Y ahora, aunque es el momento de seguir adelante, hay algo que no cambia. Llegué siendo del Betis y me voy como futbolista».
- Getty Images Sport
Llenando el vacío en Santander
Para Garcia, el cambio supone una oportunidad crucial para asegurarse minutos con regularidad en el primer equipo en España. Se espera que tenga un impacto inmediato en su nuevo club. El jugador, de 20 años, buscará ahora adaptarse rápidamente a su nuevo entorno. Podría debutar cuando el Santander se enfrente al Rayo Vallecano en Liga este fin de semana.
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