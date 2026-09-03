El traspaso pone un final emotivo a la vinculación de 14 años de Garcia con el Betis. El delantero se incorporó al club con cinco años, pero la pasada temporada tuvo dificultades para disponer de minutos con regularidad a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Garcia solo fue titular en dos partidos de Liga y en uno de la Europa League durante la anterior campaña. Después de abandonar entre lágrimas la ciudad deportiva el martes, escribió una emotiva carta abierta a los aficionados del Betis.

«Llegué al Betis cuando tenía cinco años. Me voy después de casi catorce años creciendo con estas trece barras», escribió Garcia. «Aquí aprendí a jugar, a competir, a perder, a ganar y a soñar. Pasé por todas las categorías de la cantera del Betis hasta cumplir el sueño de debutar con el primer equipo.

«Viví goles y momentos especiales que siempre se quedarán conmigo. El Betis ha sido mi casa desde que era un niño. Y ahora, aunque es el momento de seguir adelante, hay algo que no cambia. Llegué siendo del Betis y me voy como futbolista».