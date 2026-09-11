Revelado: por qué el PSG lleva dos estrellas en su escudo en la Ligue 1 esta temporada

El PSG lucirá con orgullo dos estrellas sobre el escudo del club en todas las competiciones durante la temporada 2026-27. El gigante francés tomó deliberadamente la decisión de homenajear sus triunfos consecutivos en la Liga de Campeones.

Los aficionados más atentos detectaron rápidamente el detalle añadido durante los amistosos de pretemporada ante el Mallorca y el Manchester United. Las camisetas actualizadas también tuvieron un gran protagonismo en la victoria en el Trophée des Champions sobre el Lens.

El equipo de Enrique ha seguido llevando las estrellas en sus primeros partidos de la Ligue 1 ante el Rennes, el Lille y el Mónaco. La medida supone un cambio significativo respecto a su enfoque anterior sobre las conmemoraciones europeas.