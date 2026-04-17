AFP
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Revelado: por qué el Manchester United reforzó la seguridad de Sir Jim Ratcliffe en Old Trafford
Un cambio en el protocolo de los días de partido
Los días en que Ratcliffe paseaba por los pasillos de Old Trafford parecen haber terminado. Aunque sigue llegando en su vehículo habitual a su entrada favorita, cerca del Stretford End, su llegada ya no es informal: ahora está rigurosamente controlada. Antes charlaba con los primeros espectadores; hoy lo rodea un estricto dispositivo de seguridad.
Según The Sun, los últimos avistamientos del presidente de INEOS en el Teatro de los Sueños muestran un protocolo mucho más estricto: ahora Ratcliffe solo cruza el túnel y la tribuna Sir Bobby Charlton tras recibir luz verde de un responsable de seguridad. Hace solo dos años, este aficionado de toda la vida posaba con frecuencia para selfies con los seguidores.
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Muy cerca de los abonados
El refuerzo de la seguridad se debe a que la entrada de Ratcliffe da justo al lado de las filas de abonados de larga duración, muchos de ellos descontentos con la nueva política de entradas del club.
La próxima temporada se les reubicará para ampliar los asientos VIP, lo que ha generado malestar. Para evitar enfrentamientos entre el copropietario y estos seguidores, el personal de seguridad del club mantiene un despliegue visible.
Reacción negativa ante el aumento del precio de las entradas
La directiva del Manchester United teme enfrentamientos verbales. Ratcliffe ya sufrió críticas de los aficionados en un partido contra el Fulham la temporada pasada por la subida de los precios de las entradas. Se cree que podría ocurrir lo mismo en Old Trafford si sigue siendo tan accesible como al principio de su compra del club.
INEOS busca sanear las finanzas del club, pero su enfoque agresivo para generar ingresos molesta a los asistentes habituales. Para evitar mayores tensiones, se ha decidido proteger a Ratcliffe de los sectores más radicales de la afición, que ven cómo el alma del club se vende por beneficios.
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Comentarios polémicos y pancartas de los aficionados
Más allá de lo económico, los comentarios personales de Ratcliffe han generado tensión. Sus declaraciones incendiarias sobre la inmigración provocaron la reacción de la afición del United y protestas visibles en el estadio. En los últimos partidos, algunos seguidores han desplegado pancartas en apoyo a los jugadores «inmigrantes» del club, como respuesta directa a su retórica.
Los cánticos contra el copropietario se han vuelto más frecuentes y mordaces.